Балотелли может продолжить карьеру в американском «Вашингтоне»

Команда североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Вашингтон Ди Си Юнайтед» заинтересован в приобретении итальянского форварда французской «Ниццы» Марио Балотелли . Об этом сообщает Sports Illustrated.

Владелец «Вашингтона» Эрик Тохир , являющийся также президентом миланского «Интера», намерен продать свою долю в «Ди Си Юнайтед». Сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов.

Отмечается, что после смены владельца, американский клуб намерен усилить состав известными футболистами. Представители команды уже вышли на контакт с агентом Балотелли Мино Райолой.

В нынешнем сезоне 27-летний Балотелли, контракт которого истекает в конце этого чемпионата, принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отличился 22-я мячами.

Ранее Андреас Иньеста намекнул на уход из «Барселоны» после разгрома от «Ромы».