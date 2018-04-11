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Балотелли может продолжить карьеру в американском «Вашингтоне»
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Балотелли может продолжить карьеру в американском «Вашингтоне» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Команда североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Вашингтон Ди Си Юнайтед» заинтересован в приобретении итальянского форварда французской «Ниццы» Марио Балотелли. Об этом сообщает Sports Illustrated.
Владелец «Вашингтона» Эрик Тохир, являющийся также президентом миланского «Интера», намерен продать свою долю в «Ди Си Юнайтед». Сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов.
Отмечается, что после смены владельца, американский клуб намерен усилить состав известными футболистами. Представители команды уже вышли на контакт с агентом Балотелли Мино Райолой.
В нынешнем сезоне 27-летний Балотелли, контракт которого истекает в конце этого чемпионата, принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отличился 22-я мячами.
Ранее Андреас Иньеста намекнул на уход из «Барселоны» после разгрома от «Ромы».
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