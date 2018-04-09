«Черноморец» обыграл ростовский СКА 

В матче 26-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ «Черноморец» на выезде переиграл ростовский СКА со счетом 1:0. В составе гостей гол забил защитник Алексей Кузнецов.
"Черноморец" поднялся на седьмое место турнирной таблицы, набрав 38 очков. СКА, в активе которого 41 очков, располагается на четвертой строчке.
Первенство России
26-й тур СКА (Ростов-на-Дону) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:1 (0:1)
Гол: Кузнецов, 25 (0:1).
Судья: Смирнов (Москва).
9 апреля. Батайск. Стадион «МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)».
Турнирная таблица ПФЛ группы «Юг»