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Панченко и Ташаев выбили ЦСКА из чемпионской гонки
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Панченко и Ташаев выбили ЦСКА из чемпионской гонки 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Головин — в запасе
Матч против «Динамо» оказался аккурат посередине двухраундового противостояния столичных армейцев с лондонским «Арсеналом». После крупного поражения в Лондоне (1:4) ЦСКА предстояло принимать на своем поле бело-голубых, бьющихся за выживание в РФПЛ, и терять очки в этой встрече было нельзя, поскольку лидеры сезона «Локомотив» и «Спартак» набрали в отчетном туре по три очка.
Уж сколько было сказано о том, что у Виктора Гончаренко ограниченный набор исполнителей, а он продолжает находить возможности для ротации. Московское дерби совершенно неожиданно начали на лавке Василий Березуцкий и Александр Головин, получившие от Гончаренко передышку. Как известно, у армейцев очень напряженный календарь, и белорусский наставник использует любую возможность дать лидерам отдых, не забывая при этом и о результате. У Дмитрия Хохлова также ресурсов немного, поэтому выбор первых 11 не удивил.
Перед стартовым свистком трибуны поприветствовали достижение Сергея Игнашевича, сыгравшего в красно-синей футболке уже 800 матчей.
Плеймейкер Панченко
Хозяева начали встречу очень активно и уже в первые несколько минут дважды простили соперника — сначала никто из партнеров не смог дотянуться до мяча после прострела Мусы, а затем Игнашевич, выпрыгнув выше всех в чужой штрафной, рикошетом от земли отправил мяч выше ворот. Солидное владение мячом и два этих эпизода расслабили оборону армейцев, и они получили быструю контратаку.
В интервью перед матчем Хохлов рассказывал о том, что работает с любителем пробить издалека Кириллом Панченко на предмет смещения акцентов в его действиях в сторону командой игры. И проявление этому мы увидели в этой встрече. Разбежавшись по центру, форвард не стал наносить свой традиционный дальний удар, а покатил мяч направо Александру Ташаеву, который прицельным ударом уложил его в дальний нижний от Игоря Акинфеева угол ворот.
Вообще функции Панченко на поле изменились. Если раньше в атаке на него играла вся команда, а он должен был завершать усилия партнеров, то сейчас стал действовать в роли разыгрывающего, смещаясь намного глубже в середину поля. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, и пробить он при случае не забывает.
Если динамовцы сделали ставку на быстрый переход в атаку (и очень органично себя в этом футболе чувствовали), то хозяева, особенно после пропущенного мяча, не могли себе такого позволить. Однако креатива в атакующих действиях в отсутствие Головина им явно не хватало. Напряжения у ворот Антона Шунина было много, а вот конкретики — не очень. Никак не наберет игровые кондиции Муса, отличившийся в восьми матчах после возвращения из Англии всего одним забитым мячом (зато в ворота «Лиона»).
У армейцев сдают нервы
На протяжении первых 45 минут болельщики хозяев развлекали себя кричалками «Москва без мяса» (и находили поддержку в динамовском секторе), а в перерыве обсуждали победу хоккейного ЦСКА в финале Западной конференции над одноклубниками из Петербурга. «Играть совсем не хотят. Хорошо, что вчера победили — эмоций на несколько дней», — делилась с другом впечатлениями поклонница красно-синих. С началом второго тайма поводов утешать себя хоккейными успехами стало еще больше — все те же Панченко и Ташаев убежали в контратаку и заставили Акинфеева капитулировать во второй раз.
Гончаренко нужно было что-то предпринимать, и он снял в игры обоих нападающих Витиньо и Мусу, заменив на Головина и Федора Чалова и уже привычным образом выдвинув на острие бойца до мозга костей Понтуса Вернблума. Причем Муса, уходя с поля, отказался пожать руку тренеру и несколько минут выслушивал его эмоциональную речь. Видимо, о дисциплине и взаимоуважении.
Ход сработал уже через несколько минут — многоходовка по центру завершилась тем, что вышедший на замену Чалов вывалился один на один с Шуниным, уложил вратаря ложным замахом и отправил мяч в противоположный угол ворот. Игра вскрылась, и команды стали очень быстро переходить центр поля. Только Константин Рауш ударом выше ворот замкнул прострел на дальнюю штангу, как уже на противоположном краю поля все тот же Чалов с нескольких метров под углом к воротам пробил мимо пустого створа.
С выходом Головина стало больше получаться и у Дзагоева, которому теперь было с кем обыграться. Впечатлил и Чалов, перемещавшийся по всему фронту атаки. Молодой нападающий здорово открывался в зоны между линиями соперника и с удовольствием комбинировал с партнерами. Временами динамовская оборона трещала по швам, но держалась.
Бело-голубые на десяток минут заметно прижались к своей штрафной и о контратаках почти не помышляли, однако, переждав штурм, сумели отодвинуть игру от своих ворот, и вот уже Вернблум, несогласный с решением арбитра Сергея Карасева, набрасывается на него, получает предупреждение, но все равно долго не может успокоиться и вызывает гнев судьи, которому стоило усилий не дать шведу сразу и вторую карточку. Затем Дзагоев пытался переспорить лайнсмена и также увидел перед собой желтый свет. Для сравнения, Ташаев, получивший желтую за то, что не смог убедительно упасть в штрафной Акинфеева, безропотно принял наказание.
В целом, команда Дмитрия Хохлова оставила очень приятное впечатление и одержала вполне справедливую победу, набрав очередные на весеннем отрезке три очка. С появлением этого специалиста на тренерском мостике динамовцев москвичи стали показывать организованный и тактически гибкий футбол. Очень будет интересно понаблюдать за развитием бело-голубых под руководством столь перспективного специалиста.
А вот армейцев это поражение из чемпионской гонки, судя по всему, выбивает. Теперь красно-синим надо сконцентрироваться на ответном матче против «канониров» в ближайший четверг. Как знать — может, в Лиге Европы еще не все потеряно?
ЦСКА — «Динамо» — 1:2 (0:1)
Голы: Ташаев 11 (0:1), Ташаев 49 (0:2), Чалов 61 (1:2)
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Набабкин, Дзагоев, Миланов, Вернблум, Натхо, Витиньо (Головин, 57), Муса (Чалов, 58)
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Цаллагов (Соснин, 66), Козлов, Морозов, Рыков, Ташаев, Рауш (Темников, 73), Соу, Луценко (Обольский, 72), Панченко
Предупреждения: Вернблум, 67; Дзагоев, 82 — Соу, 39; Морозов, 44; Ташаев, 84  Судья: Сергей Карасев (Россия)
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