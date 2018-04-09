Как правильно себя вести, если провалился под лед

С наступлением весны все чаще приходят сообщения о происшествиях, связанных с выходом на лед. Кто-то провалился под истончавшую корку, кого-то унесло на льдине, некоторые отправились под воду на машинах. Как вести себя на весеннем льду чтобы не провалиться и как себя спасать если все-таки оказался в ледяной воде? Об этом в студии «МИР 24» рассказал эксперт по выживанию Владислав Поляковский.

— Большинство из тех, кто часто выходит на лед — рыбаки-любители подледного лова. Что, с вашей точки зрения, движет человеком, который, зная, что лед уже не прочный, все равно идет на лед, пробуривает там лунку и начинает ловить рыбу?

Владислав Поляковский: Скорее всего это происходит из-за любви к экстриму, из-за поиска источников адреналина. Подледный лов также имеет ряд своих прелестей, а среди рыбаков выход на такой вид рыбалки считается «крутым».

— Если лед под человеком начинает трещать и прогибаться после того, как он уже прошел по нему немалое расстояние и находится вдалеке от берега, что ему следует делать?

Владислав Поляковский: Во-первых, ему следует сгруппироваться. Мягкое приседание и как можно более сильный толчок. Сразу после этого толчка есть теоретические шансы, что человек распластается на льду: он уже не будет на нем стоять, он будет лежать. Это уменьшит давление на лед и повысит шансы человека остаться на поверхности.

— А если человеку это не помогло и он все же провалился?

Владислав Поляковский: Мгновенно звать на помощь всеми доступными методами.

— Можно ли выбраться самому, если предположить, что никто не прибежал на помощь сразу?

Владислав Поляковский: Если рассчитывать на чудо — то можно. Одежда у человека будет мокрая, и шансов выжить в такой ситуации у него будет немного. Мокрая одежда сразу будет тянуть его ко дну. Даже если человек вышел на поверхность, у него есть высокие шансы простудиться или самое мерзкое — получить воспаление легких. Поэтому ему следует сразу же совершить пробежку, очень интенсивно двигаться и, по возможности, найти сухую одежду.

— Когда человек проваливается под лед у него зачастую начинается паника. Можно ли как-то сдержать себя и осознать, что паника — это путь к смерти?

Владислав Поляковский: Всегда есть такой ориентир как расстояние до ближайшего берега. Если человек будет пользоваться этим ориентиром, у него будет шанс быстро нащупать дно и с этим ему уже будет полегче.

— Какой самый главный совет Вы бы могли дать нашим зрителям, чтобы их прогулка по льду не стала смертельно опасной?

Владислав Поляковский: Если снег начинает таять на берегу, значит по льду гулять рискованно и от этого нужно воздержаться.

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