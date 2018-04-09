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Ветераны — военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета
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Ветераны — военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Инициаторами и организаторами стрелкового турнира, который прошел в Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России, стали члены Клуба военачальников Российской Федерации.
В Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России состоялась встреча членов Клуба военачальников Российской Федерации. Данное мероприятие проводится регулярно и объединяет в товарищеском мероприятии весь цвет российских силовых структур — генералов и адмиралов.
На этот раз не обошлось без спортивного азарта. Президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов отметил, что каждый офицер и вообще человек в погонах должен в совершенстве владеть стрелковым оружием.
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков на вопрос для чего высшим офицерам посещать тир, ответил: «Это потребность человека, который всю жизнь прослужил в Армии — обращаться с оружием и поддерживать навыки стрельбы. И не нужно считать, что возрастные ветераны, которые здесь находятся, уже не у дел. Я вас уверяю, что если Родине будет нужно, то мы все дружно встанем в строй и выполним те задачи, которые будут поставлены».
После этого в тире ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе. Члены Клуба на деле доказали, что, как говорится, «есть еще порох в пороховницах», продемонстрировав на огневом рубеже высокие результаты.
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