Правильно выбрать вид спорта помогают специалисты

9 апреля женская сборная России по фехтованию на саблях выиграла золото на первенстве среди юниоров в итальянской Вероне, завоевав титул лучшей команды мира. Как сегодня выстроена система отбора и подготовки будущих чемпионов в столице, в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказали эксперты.

На занятия в кружки, секции, спортивные школы детей обычно приводят родители. Цели разные — одни желают укрепить здоровье ребенка, другие — сделать из своего чада олимпийскую звезду. А вот понимание, чем отличается профессиональный спорт от обычной физической активности, есть не всегда.

Понимать разницу

— Успехи наших спортсменов, тех, чьи имена сегодня гремят, не дают покоя многим родителям, — говорит заместитель генерального директора ГБУ «Спортивный комплекс „Мегаспорт“ Москомспорта, президент Московской федерации конькобежного спорта Варвара Барышева. — Но нужно здраво взвешивать данные детей, реально их оценивать. Родители должны понимать, что такое карьера в профессиональном спорте.

Это система с жестко выстроенным графиком, постоянными тренировками. Предполагают занятия спортом на профессиональном уровне и немалые расходы.

Если ребенок ходит на тренировки в частную школу, то придется самим купить экипировку, оплачивать занятия с тренером. Город, по словам Барышевой, выделяет субсидии: на покупку профессиональной экипировки, на проведение сборов, выездных мероприятий. Объем финансирования установлен федеральными стандартами и зависит в том числе от уровня подготовки спортсменов.

Трезво оценивать данные

Выбирая вид спорта для ребенка, родители нередко руководствуются его популярностью. Так, в топ востребованных сегодня входят: фигурное катание, биатлон, а также лыжи и хоккей.

— Многие зацикливаются на популярном виде спорта, — рассказала Варвара Барышева. — Но ведь в музыкальную школу не берут без слуха. Так и со спортом. Если нравится фигурное катание, но не позволяют данные — к примеру, слишком высокий рост, то вероятность добиться успеха близка к нулю. Тогда лучше не терять время и обратить внимание на другие виды спорта. А их — более полусотни.

— Подготовка проводится по 78 видам спорта, — говорит начальник отдела спортивной подготовки Спортивного управления Москомспорта Александра Никишова. — Этой работой занимаются 86 учреждений, которые находятся в ведении столичного Департамента спорта и туризма: спорт школы, училища олимпийского резерва, центры спорта и образования.

При этом в каждом виде спорта есть градация по возрасту — когда официально разрешено начинать занятия.

Рано приводят на фигурное катание, художественную гимнастику. Чтобы, что называется, не упустить момент. Но в целом сильно торопиться эксперты не советуют: в 3–4 года малышам гораздо интереснее заниматься ритмикой, физкультурой, просто бегать и прыгать.

Поиск талантов

Нередко будущих чемпионов приводят на занятия не родители, а находят сами тренеры. Причем в обычных школах.

— Размещаем объявления, проводим встречи в школах на собраниях с родителями, где рассказываем о видах спорта, потом набираем в группы детей, — рассказала директор бюджетного учреждения Спортивная школа № 102 Москомспорта, заслуженный тренер России Оксана Рочева.

Определить предрасположенность к конкретному виду спорту сегодня может каждая семья в рамках проекта „Помощь родителям в выборе вида спорта для детей“. Он заработал осенью 2016 года на базе десяти учреждений Москомспорта. Проводится исследование по трем направлениям: психофизиология, антропометрия, спортивное тестирование. Определяются выносливость, гибкость, тип темперамента, учитываются болезни, наследственные факторы.

— Это серьезный спектр данных, которые позволяют увидеть сильные стороны ребенка, — рассказал руководитель проекта Андрей Карцев. — Решение о прохождении тестирования на предрасположенность к видам спорта — оно проводится бесплатно — принимают родители.

mos.ru. Записаться на тестирование можно на портале мэра и столичного правительства

Все занятия спортом даже на уровне любителя, по словам экспертов, идут лишь на пользу, дисциплинируют.

— Правы те родители, которые считают, что их дети должны быть заняты, — говорит социолог и практический психолог Александр Журавлев . — Выбор вида спорта должен быть осмысленным. Важно учитывать мнение ребенка, чтобы была мотивация.

Тренер, по его словам, должен честно говорить родителям об ожидаемом результате, не давая ложных надежд.

— И, конечно, необходимо с умом расставлять акценты, находить баланс между спортом и образованием, — заключил Александр Журавлев.