Как русские добровольцы воевали в Боснии с афганскими моджахедами

Военный конфликт в Боснии и Герцеговине унес жизни около 200 000 тысяч человек. Боевые потери всех сторон конфликта составили не менее 90 000 тысяч погибших: 60 000 тысяч боснийских мусульман, 7 000 хорватов и 22 000 сербов, бок о бок с которыми на протяжении всех трех лет войны сражались и русские добровольцы.

Все против всех

На стороне хорватского населения республики воевали добровольцы и наемники из Германии, Швеции, Польши, Бельгии, Италии и Австрии. Интересы бошняков — мусульманского населения Боснии — отстаивали моджахеды из Афганистана, Ливии, Саудовской Аравии, Йемена, Алжира и Туниса. А плечом к плечу с сербами сражались солдаты из Греции, Украины и России.

«Бели вукови»

22 февраля 1993 года командование новосозданного отряда «Белые волки» принял Срджан Кнежевич, который возглавлял подразделение до середины 1996 года. 16 мая 1995 года он получил ранение в ходе битвы на горе Дебело-Брдо, однако остался в строю и продолжил руководить отрядом. Подразделение прославилось своим упорством и большой выносливостью: солдаты спецназа выжили после жуткой метели при температуре -30 градусов на горе Бьелашница, где проживают только дикие белые волки, в честь этого события они и получили своё название. «Белые волки» участвовали в многочисленных сражениях и операциях. В подразделении большинство бойцов были добровольцы из России.

Старые знакомые

Поскольку ключевые события боснийского кризиса происходили спустя всего несколько лет после вывода советских войск из Афганистана, многие из участников того конфликта плавно перекочевали на новую войну и вновь встали друг против друга, хоть и в других условиях и декорациях, но хорошо помня старые претензии.

Главный бой «Волков»

Безусловно, самым ярким примером боевого противостояния русских добровольцев афганским частям боснийских вооруженных сил был бой за высоты Заглавак и Столац в Восточной Боснии 12 августа 1993 года. Он сравним с подвигом псковских десантников в Чечне весной 2000 года. Тогда десяток русских добровольцев, защищая ключевые высоты, выдержали серию отчаянных атак мусульман.

Бой начался утром. Мусульмане подкрались к блиндажу, укрытию оставшихся на Заглаваке русских. Убежище было надежным, русские им даже гордились, но оно же стало для них смертельной ловушкой. Скрытые предрассветным сумраком, мусульмане открыли огонь по входу в бревенчатый бункер. Из троих защитников в живых остался только один. [С-BLOCK]

Затем бой переместился к соседней высоте — горе Заглавак. Основная масса русских покинула высоту, осталась одна «мужицкая» смена — десять человек при большом количестве оружия и боеприпасов. «Мужиками» на Балканах называли «настоящих» казаков.

На десятерых русских обрушился огонь гаубиц и минометов. Вжавшись в землю за каменными брустверами, горстка добровольцев приняла бой.

Озверевшие от крови и близости победы моджахеды неоднократно бросались на позиции русских. Мусульмане буквально засыпали неприступную высоту минометными минами. Российский флаг, поднятый над Заглаваком, действовал на противника как красная тряпка на быка. В течение шести часов до подхода подкрепления отряд, неся потери, вел бой под артиллерийским и минометным огнем, имея ограниченную огневую поддержку сербской артиллерии. Волна за волной озверевшие и жаждущие мести мусульмане накатывали на Заглавак. Но все эти волны разбивались кровавыми брызгами о каменный утес мужества нескольких русских парней. Благодаря большому количеству патронов добровольцы поддерживали непрерывный огневой ливень. Когда стволы пулеметов сильно накалялись, бойцы брали в руки автоматы… [С-BLOCK]

Бой тянулся долго, а помощь из тыла все не приходила. Солдаты продолжали стрелять, делая перерыв лишь для того, чтобы быстро перезарядить патроны. Позади гремела сербская артиллерия, посылая снаряды в сторону врага. Русские находились в полуокружении и при желании могли отступить, спасая свои жизни. Но никто из парней не сдался.

Выручили их свои. Сербские ополченцы в этот ад предпочли не соваться. На помощь пришли казаки и «мужики» с Околишты. Появление русского подкрепления разблокировало защитников высоты. Мусульмане бежали.

Несмотря на то что противник отошел, по приказу сербского командования высоту оставили. После этого Заглавак на какое-то время заняли мусульмане, но эта схватка обескровила их отборные отряды. Окончательно высота была захвачена сербами спустя три недели.

"Волки" — навсегда!

По окончании Боснийской войны в 1995 году и даже после фактического роспуска отряда годом позже многие русские добровольцы, не сменив нашивок с белыми хищниками на своих рукавах, отправились скитаться по просторам бывшей Югославии в поисках новых боев с противниками своих сербских братьев. Они поучаствовали в Косовском конфликте 1999 года и албанско-македонских столкновениях 2001 года, а также побывали в качестве независимых мирных наблюдателей во время референдума по вопросу независимости Черногории в 2006 году.