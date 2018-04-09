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Ганчаренко: «Да, бывает и такое, выговорил Муса, обычная перепалка»
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Ганчаренко: «Да, бывает и такое, выговорил Муса, обычная перепалка» 

Евро-футбол.Ру 38 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Динамо» (1:2). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Максим Фридман.
— Нельзя терять столько очков на родном стадионе. Все такие матчи идут по одному сценарию. Наверное, мы могли спасти эту игру. В первом тайме у нас не было нужной энергии, чтобы доставлять мяч ближе к воротам «Динамо». За счёт замен более или менее смогли выровнять игру, но не удалось до конца. Нужно очень быстро восстановиться после этого поражения, матчи идут один за другим.
— С чем связан выбор расстановки?
— Только с тем, что мы играем на два фронта. Мы должны не терять очки здесь и достойно сыграть в Лиге Европы.
— Что вы сказали Витиньо после замены, и как вы оцените его игру?
— Что тут можно сказать… Он не может набрать нужный ритм, как и Муса.
— Кристиан Бистрович — стоит ли его ждать в составе?
— Посмотрим, ему тяжело входить в новый для него чемпионат. С еврокубками такая же ситуация. Может быть, в дальнейших играх мы его будем выпускать.
— Как вам Чалов?
— Если поначалу он много играл и не забивал, то сейчас он использовал свои моменты. Насчёт следующей игры — не знаю, будет ли он играть, или нет.
— Про Муса. Что случилось после замены?
— Это внутреннее, семейное. Да, бывает и такое. Выговорил ему, обычная перепалка. С гладким и пушистым коллективом невозможно выигрывать, такое случается.
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