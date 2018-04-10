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Силкин подсказал Гончаренко, что сделать с Мусой
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Силкин подсказал Гончаренко, что сделать с Мусой 

Soccer News 1 час назад
Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал конфликт между нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой и главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
Напомним, что Гончаренко заменил Мусу во втором матче матча с «Динамо» (1:2). Расстроенный футболист после ухода с поля отказался пожать руку тренеру. В ответ на это Гончаренко публично оскорбил игрока.
"Правильно ли сделал Виктор Гончаренко, публично отчитавший Мусу? Когда идeт игра, нерв натянут до такой степени, что какие-то решения могут быть поспешными. С другой стороны, когда тренер выпускает игрока, он даeт ему установку. А получается, что футболист не может себя проявить. Кто в этом виноват? Конечно, тренер злится. А если он ещe и видит такое свинское отношение — любой закипит. Я бы прямо со стадиона отвeз Мусу в аэропорт и под зад бы ему дал", — приводят слова Силкина российские СМИ.
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