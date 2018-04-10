Силкин подсказал Гончаренко, что сделать с Мусой

Напомним, что Гончаренко заменил Мусу во втором матче матча с «Динамо» (1:2). Расстроенный футболист после ухода с поля отказался пожать руку тренеру. В ответ на это Гончаренко публично оскорбил игрока.

"Правильно ли сделал Виктор Гончаренко, публично отчитавший Мусу? Когда идeт игра, нерв натянут до такой степени, что какие-то решения могут быть поспешными. С другой стороны, когда тренер выпускает игрока, он даeт ему установку. А получается, что футболист не может себя проявить. Кто в этом виноват? Конечно, тренер злится. А если он ещe и видит такое свинское отношение — любой закипит. Я бы прямо со стадиона отвeз Мусу в аэропорт и под зад бы ему дал", — приводят слова Силкина российские СМИ.