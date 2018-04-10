Нескольким десяткам коммерческих пилотов запретили летать 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало свидетельства 60 коммерческих пилотов. Такое решение принято после совместной работы с Генпрокуратурой РФ. В результате были выявлены 60 пилотов коммерческой авиации, получившие свои свидетельства путем предоставления недостоверных данных. Все они закончили ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет», — заявили РИА Новости в Росавиации.
Там отметили, что для получения свидетельств коммерческих пилотов в Росавиацию ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов в авиационном учебном центре (АУЦ) «Челавиа», но на самом деле договорных отношений между 60 пилотами и АУЦ «Челавиа» не было. Представитель авиации добавил, что договоры заключались с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения.
В конце марта Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о неправомерной выдаче дипломов в сфере летной эксплуатации летательных аппаратов.