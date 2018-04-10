Нескольким десяткам коммерческих пилотов запретили летать

Там отметили, что для получения свидетельств коммерческих пилотов в Росавиацию ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов в авиационном учебном центре (АУЦ) «Челавиа», но на самом деле договорных отношений между 60 пилотами и АУЦ «Челавиа» не было. Представитель авиации добавил, что договоры заключались с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения.