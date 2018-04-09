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Росавиация аннулировала свидетельства 60 пилотов после проверки Генпрокуратуры
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Росавиация аннулировала свидетельства 60 пилотов после проверки Генпрокуратуры 

Rambler News Service 36 минут назад
Росавиация аннулировала свидетельства 60 пилотов коммерческой авиации, окончивших «Южно-Уральский государственный университет» (ЮУрГУ) после проверки Генпрокуратуры, сообщили RNS в Росавиации.
«В рамках совместной работы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по выявлению пилотов, получивших свои свидетельства путем предоставления недостоверных данных, приказом Росавиации от 09.04.2018 №286 аннулированы свидетельства 60 пилотов коммерческой авиации, окончивших ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет» (ЮУрГУ)», — отметили в Росавиации.
По данным ведомства, для получения свидетельств коммерческих пилотов в Росавиацию ими были представлены документы о прохождении образовательных курсов по сокращенной программе обучения в Авиационном учебном центре «ЧелАвиа» (АУЦ «ЧелАвиа»), который имел разрешение Росавиации на данную деятельность, но  в действительности никаких договорных отношений между указанными 60 пилотами и АУЦ «ЧелАвиа» не было.
«Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения. По этой программе студенты обучались до 10 месяцев. Между тем в Федеральное агентство воздушного транспорта выпускники ЮУрГУ предоставляли документы об обучении в АУЦ «ЧелАвиа», с которым, как уже было сказано, у них не было никаких правовых взаимоотношений», — рассказали в Росавиации.
На основании чего АУЦ «ЧелАвиа» выдавал документы установленного образца лицам, с которыми у него не было договорных обязательств, остается открытым, заметили в ведомстве.
«Такая «схема» обучения не позволяет удостовериться в качестве полученного летного образования. Как и кем оно контролировалось — ЮУрГУ или АУЦ «ЧелАвиа» — неизвестно.
Учитывая данные обстоятельства, Росавиация аннулировала 60 свидетельств коммерческих пилотов — выпускников ЮУрГУ с документами АУЦ «ЧелАвиа»», — отметили в Росавиации.
В конце февраля Генпрокуратура запросила в Росавиации документы о подготовке всех пилотов, которые закончили обучение в Южно-Уральском государственном университете по специальности «пилот» примерно в тот же период, что и погибший второй пилот самолета Ан-148 Сергей Гамбарян, говорил RNS представитель Росавиации. По его словам, Росавиация по требованию Генпрокуратуры запросила документы в Уральском университете.
После катастрофы в Подмосковье самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля в СМИ появилась информация, что второй пилот разбившегося самолёта Ан-148 не имел профильного образования. В самой авиакомпании отмечали, что Сергей Гамбарян, в 2013 году окончил Южно-Уральский государственный университет, а в 2016 году — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Его налет составил 812 часов (из них 672 часа на Ан-148).
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