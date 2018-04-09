Рязанцев: игра со «СКА-Хабаровском» была нервная, «Амкару» очки нужны как воздух

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Игра была очень нервная, потому что у «СКА-Хабаровск» это, наверное, был один из последних шансов остаться в РФПЛ. Нам очки тоже нужны как воздух. Поэтому никто не хотел бежать вперёд, но понимали, что нужно выигрывать. После удаления мы стали сохранять положительный счёт. Могли получше комбинировать, так как был численный перевес. Но, видимо, это давление из-за стремления сохранить счёт сказалось. Мой гол? Была хорошая передача от Гащенкова. Немного защитники там недоразобрались, и мяч отскочил через вратаря. Я как раз туда подбежал и воспользовался удачным отскоком», — сказал Рязанцев в эфире программы «8-16».