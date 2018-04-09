ЦСКА — «Динамо» — 1:2. Пресс-конференция Гончаренко и Хохлова

На поле ЦСКА Дмитрий Хохлов одержал, пожалуй, самую мощную и важную победу в своей карьере с основой «Динамо». Но после матча был так же спокоен — даже Александра Ташаева похвалил спокойно, одним словом.

— Очень тяжёлый матч. Даже с учётом счёта играли в постоянном напряжении. ЦСКА — высококвалифицированная команда, постоянно оказывала давление. План на игру мы выполнили. В концовке нам не хватило силёнок, но мы выстояли.

— Как поменяли игру «Динамо» после забитого гола? — Мы изначально планировали очень строго действовать в обороне, поэтому практически ничего не поменял. Как «армейцы» активно и агрессивно играли впереди, так и продолжили.

— Как оцените игру Ташаева? — Супер. Супер.

— Луценко много смещался на фланги, откуда и сделал голевую передачу. Почему? — Тяжело выигрывать верховые мячи у Игнашевича и Березуцкого в центре. Поэтому попросили смещаться во фланги, в полуфланги.

— Темников вышел вместо Рауша, чтобы накрывать агрессию Щенникова? — Нет, обе замены были вынужденными. Луценко не смог продолжить игру, Рауш тоже попросил замену.

— Второй матч подряд на скамье запасных остаётся Евгений Марков . — Марков восстанавливается после травмы и не может в полной мере подойти к игре. Вчера на предыгровой тренировке испытал проблемы, а ранее тренировался в общей группе.

«Муса не пожал руку? Это что-то семейное»

— Терять столько очков на своём стадионе — ни в какие рамки не лезет. С выездов привозим намного больше очков, чем с домашних матчей. Тем не менее, сегодня могли спасти эту игру. Доставляли мяч к финальной трети. Считаю, что могли сыграть лучше. В футболе ты 3-4 дня переживаешь яркие эмоции, а потом попадаешь в суровые реалии. Но это футбол, здесь матчи идут один за другим.

— Почему выбрали такую расстановку на сегодняшний матч? — У нас было две задачи — и в Лиге Европы, и в чемпионате. Нам было важно и не потерять очки сегодня, и достойно сыграть с «Арсеналом».

— Почему заменили Витиньо? — Витиньо пока не может набрать нужный ритм, как и Муса. Невооружённым глазом было видно: когда вышли Чалов и Головин, мы ускорили игру, а Муса и Витиньо пока не в своей тарелке. Бистрович хорошо тренируется, но молодым игрокам тяжело входить в чемпионат России.

— Как оцените игру Чалова? Сегодня он использовал свой шанс? — Шансы могут даваться бесконечно, но надо забивать голы. В начале сезона он много играл, но не забивал, а сегодня забил. Не могу сказать, сыграет ли он следующую игру.