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Хлоя Морец впервые отреагировала на измену Бруклина Бекхэма
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Хлоя Морец впервые отреагировала на измену Бруклина Бекхэма 

Журнал ОК! 22 минуты назад
На днях старшего сына Виктории Бекхэм заметили на свидании с 20-летней канадской моделью Playboy Лекси Вуд. Новость о новом романе Бруклина ошарашила поклонников: никто и не знал о расставании сына английского футболиста и американской актрисы Хлои Морец.
Хлоя Морец
Спустя сутки Морец опубликовала пост в Instagram Stories: скриншот песни Cardi B, которая называется Be Careful («Будь осторожен»). Эта композиция об изменах и о том, как молодой человек безответственно и несерьезно относится к чувствам девушки.
Последний раз Морец и Бекхэм были замечены вместе в марте. Напомним, что они встречались с 2014 года, и даже ходили слухи об их предстоящей помолвке. Но, видимо, ей не суждено случиться.
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