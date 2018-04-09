Хлоя Морец впервые отреагировала на измену Бруклина Бекхэма

На днях старшего сына Виктории Бекхэм заметили на свидании с 20-летней канадской моделью Playboy Лекси Вуд. Новость о новом романе Бруклина ошарашила поклонников: никто и не знал о расставании сына английского футболиста и американской актрисы Хлои Морец

Хлоя Морец

Спустя сутки Морец опубликовала пост в Instagram Stories: скриншот песни Cardi B, которая называется Be Careful («Будь осторожен»). Эта композиция об изменах и о том, как молодой человек безответственно и несерьезно относится к чувствам девушки.

Последний раз Морец и Бекхэм были замечены вместе в марте. Напомним, что они встречались с 2014 года, и даже ходили слухи об их предстоящей помолвке. Но, видимо, ей не суждено случиться.