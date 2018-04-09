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Паоло Мальдини: «Сборная? Трудно говорить „нет“ Костакурте»
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Паоло Мальдини: «Сборная? Трудно говорить „нет“ Костакурте» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини не исключил своей работы в сборной Италии. По его словам, нынешняя «скуадра адзурра» — не второсортная команда.
— Я разговаривал с заместителем главы федерации Алессандро Костакуртой, — передает La gazzetta dello sport слова Мальдини. — Я всегда готов его выслушать и трудно говорить ему «нет». Посмотрим, есть ли возможность что-то сделать вместе дял Италия.
Я не считаю, что Италия — второсортная команда, но она очень далека от ведующих сборных. Проблема в том, что тренера, который строит что-то на будущее, не поймут в Италии. Ему нужно обязательно выходить на Евро-2020, в Италии не любят ждать. А на уровне молодежной сборной можно строить проект на будущее.
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