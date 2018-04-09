Рыков: «Не было такого, чтобы мы готовились к Головину»

— Удастся избежать вылета?

— Мы не думаем о вылете. Набираем очки после паузы. Делаем свою работу.

— Соперники сегодня особо не напрягали?

— Почему? Нет, давление было с их стороны.

— Выход с 4 защитниками ЦСКА. Как эта специфика отразилась на вас?

— Тренер подсказал, как действовать, и мы справились.

— Когда Головина не увидели в основе, испытали облегчение?

— У ЦСКА все игроки хорошие. С появлением Головина почувствовалась свежесть. Но мы справились. Но не было такого, чтобы мы готовились к Головину.

— Как изначально планировали играть против ЦСКА?

— Мы готовились к двум вариантам: будут грузить либо на Вернблума, либо на Муса. Муса заменили. В общем, ничего удивительно не было.

— Контратаки отрабатывали? Два гола были забиты именно так.

— ЦСКА играет дома. Мы знали, что будут свободные зоны, которыми нужно будет воспользоваться. Что готовили, то и получили.