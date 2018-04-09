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Рыков: «Не было такого, чтобы мы готовились к Головину»
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Рыков: «Не было такого, чтобы мы готовились к Головину» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Динамо» Владимир Рыков подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Удастся избежать вылета?
— Мы не думаем о вылете. Набираем очки после паузы. Делаем свою работу.
— Соперники сегодня особо не напрягали?
— Почему? Нет, давление было с их стороны.
— Выход с 4 защитниками ЦСКА. Как эта специфика отразилась на вас?
— Тренер подсказал, как действовать, и мы справились.
— Когда Головина не увидели в основе, испытали облегчение?
— У ЦСКА все игроки хорошие. С появлением Головина почувствовалась свежесть. Но мы справились. Но не было такого, чтобы мы готовились к Головину.
— Как изначально планировали играть против ЦСКА?
— Мы готовились к двум вариантам: будут грузить либо на Вернблума, либо на Муса. Муса заменили. В общем, ничего удивительно не было.
— Контратаки отрабатывали? Два гола были забиты именно так.
— ЦСКА играет дома. Мы знали, что будут свободные зоны, которыми нужно будет воспользоваться. Что готовили, то и получили.
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