Бистрович выйдет в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

ЦСКА и «Арсенал» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. С первых минут на поле появится хорватский полузащитник армейцев Кристиян Бистрович. Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт. Нападающий красно-синих Витиньо остался в запасе. Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 22:05. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.