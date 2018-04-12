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Бистрович выйдет в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»
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Бистрович выйдет в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
ЦСКА и «Арсенал» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. С первых минут на поле появится хорватский полузащитник армейцев Кристиян Бистрович.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.
Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
Нападающий красно-синих Витиньо остался в запасе.
Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 22:05.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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