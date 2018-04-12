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Около 2 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом»
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Около 2 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более двух тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом», который пройдет 12 апреля в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Первая четвертьфинальная встреча команда состоялась в Лондоне и завершилась поражением московского клуба со счетом 1:4.
"12 апреля 2018 года, в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» состоится матч четвертьфинала Лиги Европы между командами ЦСКА и «Арсенал». Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 2 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в обеспечении порядка будут задействованы около 1,5 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии, порядка 700 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб, также им будут помогать около 200 народных дружинников.
В пресс-службе рассказали, что для обеспечения безопасности к работе будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.
На футбольных матчах текущего сезона Лиги Европы ЦСКА — «Црвена Звезда» и «Локомотив» — «Ницца», которые прошли в Москве 21 и 22 февраля соответственно, безопасность обеспечивали 3,7 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.
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