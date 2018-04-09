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Гостей ЧМ-2018 порадуют новыми дорогами
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Гостей ЧМ-2018 порадуют новыми дорогами 

Мир24 16 минут назад
В Москве начался ремонт дорог после зимы. Строители обновят 17 миллионов квадратных метров проезжей части. Как изменятся дороги России к чемпионату мира по футболу? На этот вопрос в студии телеканала «МИР 24» ответил генеральный директор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев. — В этом году Росавтодор направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублей. Это больше, чем в предыдущие годы?
Александр Гусев: Это больше, из расчета того, что нужно сделать некоторую часть дорог, которая будет использоваться гостями и гражданами России, которые хотят посетить чемпионат мира на автомобиле.
— В Москве ремонт дорог после зимы уже начался. В Росавтодоре заявляли, что на особом контроле дороги, ведущие к стадиону «Лужники». Что это означает? Их капитально отремонтируют или полностью заменят?
Александр Гусев: У нас в нормативных правилах нет понятия капитального ремонта. Что касается «Лужников», то будет заменено практически все покрытие.
— Будут ли приведены в идеальное состояние федеральные трассы между городами, принимающими чемпионат?
Александр Гусев: Я должен вам сказать, что с прошлого года идет реконструкция и ремонт трасс, которые всем известны. Что касается подъездных путей к стадионам, там, конечно, будут очень хорошие дороги, площадки.
— Надолго хватит нового покрытие? Есть какие-то гарантии?
Александр Гусев: У нас межремонтные нормы по документам на шесть лет. Сейчас хотят сделать до 12 лет. Но дело в том, что асфальтобетон не такой прочный, как цементобетонное покрытие. Ему немецкие специалисты дают 30 лет без всякого ремонта.
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