Гостей ЧМ-2018 порадуют новыми дорогами

В Москве начался ремонт дорог после зимы. Строители обновят 17 миллионов квадратных метров проезжей части. Как изменятся дороги России к чемпионату мира по футболу? На этот вопрос в студии телеканала «МИР 24» ответил генеральный директор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев . — В этом году Росавтодор направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублей. Это больше, чем в предыдущие годы?

Александр Гусев: Это больше, из расчета того, что нужно сделать некоторую часть дорог, которая будет использоваться гостями и гражданами России, которые хотят посетить чемпионат мира на автомобиле.

— В Москве ремонт дорог после зимы уже начался. В Росавтодоре заявляли, что на особом контроле дороги, ведущие к стадиону «Лужники». Что это означает? Их капитально отремонтируют или полностью заменят?

Александр Гусев: У нас в нормативных правилах нет понятия капитального ремонта. Что касается «Лужников», то будет заменено практически все покрытие.

— Будут ли приведены в идеальное состояние федеральные трассы между городами, принимающими чемпионат?

Александр Гусев: Я должен вам сказать, что с прошлого года идет реконструкция и ремонт трасс, которые всем известны. Что касается подъездных путей к стадионам, там, конечно, будут очень хорошие дороги, площадки.

— Надолго хватит нового покрытие? Есть какие-то гарантии?

Александр Гусев: У нас межремонтные нормы по документам на шесть лет. Сейчас хотят сделать до 12 лет. Но дело в том, что асфальтобетон не такой прочный, как цементобетонное покрытие. Ему немецкие специалисты дают 30 лет без всякого ремонта.

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