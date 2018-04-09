Самедов: пропустили ненужный гол от «Анжи», но игра получилась

«Для нас всё сложилось хорошо, удачно. Мы приезжали сюда за победой и, мне кажется, заслуженно увозим отсюда три очка. У нас получалась игра в атаке, забили быстрые голы. За такое короткое время «Анжи» получил три гола в свои ворота — это, думаю, для них стало сюрпризом. А нам надо было внимательно сыграть в обороне. Пропустили этот ненужный гол, но всё равно неплохо сделали свою работу. О чём был разговор в перерыве? Игра давалась. Концентрация — это единственное, о чём надо было помнить. Нужно было не допускать голов в свои ворота. А так игра, повторюсь, получалась. Конечно, хотели забить ещё, что удалось сделать. Я сам нормально сыграл, на команду. Очень доволен, что команда победила. Для меня это самое главное», — сказал Самедов в эфире программы «8-16».