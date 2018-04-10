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Сергей Силкин: Муса? Я бы отвез его в аэропорт и дал бы ему под зад
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Сергей Силкин: Муса? Я бы отвез его в аэропорт и дал бы ему под зад 

Советский спорт 55 минут назад
Напомним, форвард армейцев не пожал руку Гончаренко после замены в матче 25-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2).
— Не знаю, какой в ЦСКА уклад, но вообще за такие вещи надо штрафовать. Это неуважение ко всем. Муса взяли в аренду для того, чтобы он получал игровую практику. Он зарабатывает деньги. И если плохо играет, то надо с себя спрашивать. Кто же виноват? Его заменить нельзя что ли? Он что — Пеле? Муса, который был раньше, и которого мы видим сейчас — это два разных футболиста.
— Гончаренко правильно в этой ситуации прилюдно напихал Муса или стоило дождаться окончания матча и сказать все в раздевалке?
— Когда идет игра, нерв натянут до такой степени, что какие-то решения могут быть поспешными. С другой стороны, когда тренер выпускает игрока, он дает ему установку. А получается, что футболист не может себя проявить. Кто в этом виноват? Конечно, тренер злится. А если он еще и видит такое свинское отношение — любой закипит. Я бы прямо со стадиона отвез Муса в аэропорт и под зад бы ему дал, — цитирует Силкина «Евро-футбол.ру».
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