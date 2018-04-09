Сочи Автодром: Стартовали продажи билетов на Гран-при России

На прошлой неделе стартовали продажи билетов на пятый в истории Чемпионатов мира Формулы-1 Гран-при России, который пройдет с 27 по 30 сентября на Сочи Автодроме. Билетную и культурную программу предстоящего гоночного уик-энда на специальной пресс-конференции представила новый промоутер российского этапа F1 — компания «Росгонки».

«Команда организаторов провела подробный анализ предпочтений и возможностей как потенциальных клиентов Гран-при, так и постоянных посетителей гонок. Промоутер теперь знает своего зрителя «в лицо», понимает его ожидания и предпочтения, — сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак . — Уверен, что организаторы смогут сделать посещение Гран-при России полноценным событием, наполненным не только самыми быстрыми гонками, но и качественной развлекательной и концертной программой».

В рамках работы по развитию российского автоспорта организаторы сделали цены на билеты доступнее, по сравнению с прошлыми сезонами снижение составило от 20 до 39 процентов в период ранних продаж, который продлится до 5 июня. Стоимость начинается от 3 990 рублей в зону свободного размещения. Для тех, кто приехал на гоночный уик-энд с семьей, предусмотрена скидка 50 процентов для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Приобрести билеты можно на три или четыре дня гоночного уик-энда. Болельщики смогут выбрать сектор и конкретное место на трибуне.

Фанатов, которые решили выбрать одну из временных трибун, ждет непростой выбор — на Сочи Автодроме появилась еще одна — Трибуна Т1 Сергея Сироткина , названная в честь действующего российского гонщика Формулы-1, выступающего за команду Williams. Две другие трибуны автоспортивного комплекса уже носят имена Виталия Петрова (T2) и Даниила Квята (T3).

Развлекательная часть гоночного уик-энда пройдет в формате авиа-мото-фестиваля и будет включать авиа-шоу, классическое ралли, авто— и мотовыставку и другие активности технических видов спорта.