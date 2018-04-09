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Автомобиль с Флойдом Мэйвезером был обстрелян неизвестными
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Автомобиль с Флойдом Мэйвезером был обстрелян неизвестными 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер утром понедельника, 9 апреля был атакован неизвестными по пути в свой отель в Атланте. Известно, что незадолго до приезда на одном из перекрестков машина с неизвестными поравнялась с кортежем боксера, после чего по автомобилям Мэйвезера был открыт огонь. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TMZ.
После этого машине со злоумышленниками удалось скрыться. В результате инцидента сам боксер не пострадал, однако в ногу был ранен один из его телохранителей. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Полиция утверждает, что это было не случайное, а спланированное покушение на боксера. Правоохранительное органы уже ведут поиски нападавших.
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