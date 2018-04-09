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Симбин и Ахье выиграли забеги на 100 м на Играх Содружества в Голд-Косте
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Симбин и Ахье выиграли забеги на 100 м на Играх Содружества в Голд-Косте 

Чемпионат.com 1 час назад
На Играх Содружества — 2018 в Голд-Косте (Австралия) определились победители в беге на 100 м у женщин и мужчин, а также чемпионка соревнований в беге на 10 000 м у женщин.
Мужской спринт со скромным результатом 10,03 секунды выиграл южноафриканец Акани Симбин. При этом соотечественника Энрико Брёйтьеса и Йохана Блейка из Ямайки, ставших призёрами, он опередил более чем на 0,14 секунды.
Победу в женском спринте одержала Мишель-Ли Ахье из Тринидада и Тобаго (11,14). Серебро и бронзу разыграли Кристания Уильямс и Гайон Эванс из Ямайки.
Забег на 10 000 м выиграла Стелла Чесанг из Уганды (31.45,30). Вслед за ней финишировали Стейси Ндива из Кении и ещё одна представительница Уганды Мерсилин Челангат.
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