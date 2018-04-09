Игроки греческого «Панатинаикоса» бойкотируют тренировки из— за долгов по зарплате

Игроки греческого футбольного клуба «Панатинаикос» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает ТАСС.

Футболисты решили не возобновлять тренировки пока им не выплатят всю зарплату с октября 2017 года.

"Панатинаикос" располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.