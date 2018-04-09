Игроки греческого «Панатинаикоса» бойкотируют тренировки из— за долгов по зарплате 

Игроки греческого футбольного клуба «Панатинаикос» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает ТАСС.
Футболисты решили не возобновлять тренировки пока им не выплатят всю зарплату с октября 2017 года.
"Панатинаикос" располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.
Ранее тренер сборной России по баскетболу и бывший наставник «Трабзонспора» Сергей Базаревич вместе со своим ассистентом Дмитрием Шакулиным подали в суд на турецкий клуб из-за долгов по зарплате.