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Игроки греческого «Панатинаикоса» бойкотируют тренировки из— за долгов по зарплате
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Игроки греческого «Панатинаикоса» бойкотируют тренировки из— за долгов по зарплате 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Игроки греческого футбольного клуба «Панатинаикос» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает ТАСС.
Футболисты решили не возобновлять тренировки пока им не выплатят всю зарплату с октября 2017 года.
"Панатинаикос" располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.
Ранее тренер сборной России по баскетболу и бывший наставник «Трабзонспора» Сергей Базаревич вместе со своим ассистентом Дмитрием Шакулиным подали в суд на турецкий клуб из-за долгов по зарплате.
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