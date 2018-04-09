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Самедов: «В Махачкале мы сделали свою работу на пять»
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Самедов: «В Махачкале мы сделали свою работу на пять» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в эфире канала «Наш Футбол» рассказал об игре с «Анжи» (4:1).
— Для нас, я думаю, сложилось все хорошо, удачно. Мы хотели приехать сюда за победой, тремя очками, и мне кажется, что их заслуженно увозим.
— Было ли неожиданностью то, что удалось так легко забить три мяча к 30-й минуте?
— Не знаю, игра у нас получалась, забили быстрые голы. «Анжи» за такое короткое время получил три гола в свои ворота, для соперника это стало сюрпризом, а нам надо было внимательнее сыграть в обороне. Опять же пропустили этот гол ненужный, но все равно, я думаю, что мы сделали свою работу на пять.
— В перерыве о чем говорили? Было больше желания удержать счет или еще забить?
— Опять же игра давалась, концентрация нужна была, чтобы не было голов в свои ворота. Хотели, конечно, еще забить, что у нас и получилось.
— По своей игре довольны?
— Нормально сыграл на команду, очень доволен, что команда добилась победы.
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