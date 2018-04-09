Самедов: «В Махачкале мы сделали свою работу на пять»

— Для нас, я думаю, сложилось все хорошо, удачно. Мы хотели приехать сюда за победой, тремя очками, и мне кажется, что их заслуженно увозим.

— Было ли неожиданностью то, что удалось так легко забить три мяча к 30-й минуте?

— Не знаю, игра у нас получалась, забили быстрые голы. «Анжи» за такое короткое время получил три гола в свои ворота, для соперника это стало сюрпризом, а нам надо было внимательнее сыграть в обороне. Опять же пропустили этот гол ненужный, но все равно, я думаю, что мы сделали свою работу на пять.

— В перерыве о чем говорили? Было больше желания удержать счет или еще забить?

— Опять же игра давалась, концентрация нужна была, чтобы не было голов в свои ворота. Хотели, конечно, еще забить, что у нас и получилось.

— По своей игре довольны?

— Нормально сыграл на команду, очень доволен, что команда добилась победы.