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ЦСКА: выход в Лигу чемпионов — уже не предмет первой необходимости?
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ЦСКА: выход в Лигу чемпионов — уже не предмет первой необходимости? 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Две новости понедельника, одна другой интереснее.
Дмитрий Хохлов срисовал у Арсена Венгера — и получилось на удивление похоже и доброкачественно. В набегах на цеэсковские тылы игроки динамовской атаки шустрили почти столь же слаженно и остро.
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С другой стороны, ЦСКА и сам напросился на ремейк произошедшего с ним в четверг в Лондоне. Виктор Гончаренко, начертав команде с первых минут безоглядный маршрут к воротам Шунина, не учел пару обстоятельств. В предыдущих динамовских играх уже было заметно, что Хохлов, если сравнить его усилия с работой предшественника Калитвинцева, заточил игру — как точат затупленный карандаш. И это еще не все. Подозреваю, что в календарном пылу от внимания главного тренера ЦСКА ускользнул исторический феномен. Который гласил-предупреждал: «Динамо», до того как впало в прострацию и выпало в ФНЛ, самым регулярным и неукоснительным образом ЦСКА побивало. Из матча в матч. А тут с появлением у руля Хохлова, что называется, окончательно пришло в себя. Вспомнив исторический клубный девиз «Сила — в движении!».
Так или иначе, но Гончаренко оставил в запасе Головина. И это вторая громкая новость понедельника. Потому что Головин сейчас незаменим в деле поддержания атакующего темпоритма, и бросаться в тотальное наступление, не располагая головинской динамической живинкой, — только себе дороже выйдет.
Что ж, попробуем осмыслить тренерское решение. Для решения вопроса с лигочемпионской путевкой — по-видимому, все-таки третьей от России — матч против «Динамо» был весьма важен. Победа создавала некоторый очковый запас. И ЦСКА предпочел провести матч в понедельник — выгадав лишний день после Лондона. Зато сократив до минимума интервал перед ответной встречей с «Арсеналом». Тем самым клуб подчеркнул: игра с «Динамо» — первостепенной важности.
Но Гончаренко не выпустил Головина. На игру первостепенной важности. Одно с другим вроде бы не стыкуется. У отдельного человека при подобной нестыковке усмотрели бы раздвоение личности. А у клуба и команды ЦСКА произошел, похоже, конфликт интересов.
Головин не вышел в стартовом составе против «Динамо» (а отрезок матча с его участием ЦСКА, на секундочку, выиграл 1:0) — но наверняка выйдет против «Арсенала». При том что в четверг перед ЦСКА вряд ли будет стоят реальная спортивная задача.
Виктор Гончаренко: Нельзя терять столько очков на своем поле
И какой напрашивается вывод? У клуба поменялся приоритет. Все последние годы важнейшей из его задач было проникновение в Лигу чемпионов. Читайте, — заработок из ее премиального фонда. Теперь это дело может, получается, и подождать. А главным пунктом в повестке дня значится продажа Головина. На максимально выгодных условиях. Ради чего, собственно, и надо в повторном соприкосновении со знатным «Арсеналом» еще раз показать товар во всей его красе.
Что ж, за Головина, наверное, можно получить сумму большую, чем реально достижимые премиальные от Лиги чемпионов.
Остается посочувствовать клубу, оказавшемуся в столь стесненных обстоятельствах. И вынужденному делать столь неординарный выбор.
А между тем: «Краснодар», если удержит в себе тонус и драйв, явленные в матче с «Зенитом», вполне способен лигочемпионскую путевку у ЦСКА и увести.
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