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Футболисты греческого клуба отказались тренироваться
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Футболисты греческого клуба отказались тренироваться 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Футболисты греческого «Панатинаикоса» в минувший понедельник отказались выходить на тренировочное занятие в знак протеста против неуплаты долгов по зарплате. Об этом сообщает L’Equipe.
Игроки заявили президенту афинского клуба Василису Константину, что тренировки не возобновятся пока не будут погашены задолженности до декабря 2017-го. По информации издания, футболисты не получают зарплаты с прошлой осени.
19 марта клуб уже был наказан греческой Суперлигой за невыплату 500 тысяч евро немецкому защитнику Йенсу Веммеру, который числился в команде с 2015 по 2017 год. У «Панатинаикоса» сняли три очка в таблице национального первенства.
После 26 туров чемпионата Греции афинский клуб занимают девятую строчку с 32 очками. В прошлом сезоне команде удалось занять третье место.
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