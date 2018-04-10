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Промес, Ташаев и Шатов претендуют на звание MVP 25-го тура РФПЛ
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Промес, Ташаев и Шатов претендуют на звание MVP 25-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 25-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Квинси Промес («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо») и Олег Шатов («Краснодар»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 25-го тура РФПЛ также претендуют: Павел Погребняк («Тосно»), Ивелин Попов («Рубин»), Сердар Азмун («Рубин») и Джефферсон Фарфан («Локомотив»).
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