Езил ответил индийской паре, назвавшей ребенка в честь него

Жители Индии Инзамам Уль-Хак и Фида Санам назвали своего ребенка в честь полузащитника «Арсенала» Месута Езила. В ответном сообщении футболист поблагодарил их за оказанную честь.

"Великая честь быть вдохновением в выборе имени для ребенка. Посылаю наилучшие пожелания в Индию для Мехда Езила. Надеюсь, он подарит вам много улыбок и воспоминаний", — написал немец.

Great honour to be the inspiration for the name of this child 😅 Sending my best wishes back to India and all the best for Mehd Ozil 😉🇮🇳🙏🏼 Hope Mehd will assist his family with lots of smiles and memories in the years to come 😬 #YaGunnersYa @Arsenal pic.twitter.com/YfMbcTChAZ

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 9 апреля 2018 г.