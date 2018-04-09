Как проходит знаменитый Сахарский марафон — в видеообзоре

В начале апреля в Марокко ежегодно проходит одна из самых популярных гонок на выносливость, знаменитый Le Marathon des Sables, также известный как Сахарский марафон. Это шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км. Первый забег состоялся в 1986 году.

Всё, что необходимо для жизни (кроме воды) участники гонки несут на себе. В обязательное снаряжение входят рюкзак, спальник, свисток, ракетницы, компас, сигнальное зеркало, еда и солевые таблетки. Выдачу воды участникам регламентируют организаторы — 12 литров на день.

В 2018 году в марафоне принимают участие около тысячи человек, среди которых традиционно есть и россияне.