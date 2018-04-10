Метят в полуфинал плей-офф: БК «Самара» разгромил МБА во втором матче подряд

В областной столице на паркете «МТЛ Арены» встретились баскетболисты «Самары» и МБА. Самарские спортсмены переиграли московских гостей во втором матче плей-офф.

Александр Савенков. Первая десятиминутка закончилась в пользу волжан со счетом 22:16. На площадке блистали Артем Яковенко

— Во втором отрезке встречи волжская дружина расслабилась, москвичи начали забрасывать из-за дуги. Разрыв сократился до 3 очков. После самарцы собрались, провели несколько результативных атак и оторвались от МБА, получив +10. Финальную сирену «заткнул» Дмитрий Головин , выполнив бросок спиной к кольцу. В итоге 41:32, и самарцы отправились в раздевалку в приподнятом настроении, — рассказали представители баскетбольного клуба «Самара».

В третьей четверти БК «Самара» продолжил атаковать кольцо соперника. Гости пытались держать плотную оборону, но хозяева были сильнее. Перед заключительным отрезком счет — 57:40.

В финале встречи Алексей Чиликин из «Самары» нанес МБА нокаутирующий удар и положил две трехи подряд. Москвичи не смогли оправиться и опустили руки. Игра закончилась со счетом 87:60.

Лучшим в составе самарцев стал центровой Александр Савенков. 35-летний спортсмен оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 12 подборов под кольцом.