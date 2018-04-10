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Метят в полуфинал плей-офф: БК «Самара» разгромил МБА во втором матче подряд
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Метят в полуфинал плей-офф: БК «Самара» разгромил МБА во втором матче подряд 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В областной столице на паркете «МТЛ Арены» встретились баскетболисты «Самары» и МБА. Самарские спортсмены переиграли московских гостей во втором матче плей-офф.
Первая десятиминутка закончилась в пользу волжан со счетом 22:16. На площадке блистали Артем Яковенко и Александр Савенков.
— Во втором отрезке встречи волжская дружина расслабилась, москвичи начали забрасывать из-за дуги. Разрыв сократился до 3 очков. После самарцы собрались, провели несколько результативных атак и оторвались от МБА, получив +10. Финальную сирену «заткнул» Дмитрий Головин, выполнив бросок спиной к кольцу. В итоге 41:32, и самарцы отправились в раздевалку в приподнятом настроении, — рассказали представители баскетбольного клуба «Самара».
В третьей четверти БК «Самара» продолжил атаковать кольцо соперника. Гости пытались держать плотную оборону, но хозяева были сильнее. Перед заключительным отрезком счет — 57:40.
В финале встречи Алексей Чиликин из «Самары» нанес МБА нокаутирующий удар и положил две трехи подряд. Москвичи не смогли оправиться и опустили руки. Игра закончилась со счетом 87:60.
Лучшим в составе самарцев стал центровой Александр Савенков. 35-летний спортсмен оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 12 подборов под кольцом.
Первый четвертьфинальный матч плей-офф завершился в пользу БК «Самара». Волжская дружина переиграла МБА 91:58. После второй победы подряд спортсмены из областной столицы едут в Москву. Если подопечные Игоря Грачева выиграют на выезде, то они попадут в полуфинал плей-офф Суперлиги. Встреча назначена на 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по самарскому времени.
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