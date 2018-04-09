Владимир Рыков: С появлением Головина у ЦСКА появилась свежесть, но мы справились

— Удастся избежать вылета?

— Мы не думаем о вылете. Набираем очки после паузы. Делаем свою работу.

— Соперники сегодня особо не напрягали?

— Почему? Нет, давление было с их стороны.

— Выход с четырьмя защитниками ЦСКА. Как эта специфика отразилась на вас?

— Тренер подсказал, как действовать, и мы справились.

Дубль Ташаева принес «Динамо» победу над ЦСКА

— Когда Головина не увидели в основе, испытали облегчение?

Евро-футбол.ру. — У ЦСКА все игроки хорошие. С появлением Головина почувствовалась свежесть. Но мы справились. Но не было такого, чтобы мы готовились к Головину, — цитирует Рыкова

У хозяев поля отличился Федор Чалов (61-я минута), у гостей — Александр Ташаев (11-я и 49-я).

Армейцы с 44 очками остались на третьем месте, бело-голубые набрали 30 баллов и поднялись на десятое место.

В следующем туре ЦСКА 15 апреля сыграет на выезде с «Уфой», а «Динамо» днем ранее примет «Локомотив».