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Владимир Рыков: С появлением Головина у ЦСКА появилась свежесть, но мы справились
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Владимир Рыков: С появлением Головина у ЦСКА появилась свежесть, но мы справились 

Советский спорт 34 минуты назад
— Удастся избежать вылета?
— Мы не думаем о вылете. Набираем очки после паузы. Делаем свою работу.
— Соперники сегодня особо не напрягали?
— Почему? Нет, давление было с их стороны.
— Выход с четырьмя защитниками ЦСКА. Как эта специфика отразилась на вас?
— Тренер подсказал, как действовать, и мы справились.
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— Когда Головина не увидели в основе, испытали облегчение?
— У ЦСКА все игроки хорошие. С появлением Головина почувствовалась свежесть. Но мы справились. Но не было такого, чтобы мы готовились к Головину, — цитирует Рыкова Евро-футбол.ру.
У хозяев поля отличился Федор Чалов (61-я минута), у гостей — Александр Ташаев (11-я и 49-я).
Армейцы с 44 очками остались на третьем месте, бело-голубые набрали 30 баллов и поднялись на десятое место.
В следующем туре ЦСКА 15 апреля сыграет на выезде с «Уфой», а «Динамо» днем ранее примет «Локомотив».
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