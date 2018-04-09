Ещё
Клопп: Мы снова должны показать свою лучшую игру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп: Мы снова должны показать свою лучшую игру 

LiveSport.Ru 25 минут назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
В первом матче мерсисайдцы победили дома со счетом 3:0.
«В мире нет идеальной футбольной команды. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. Но «Сити» выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы страны.
Но я и до этого знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть.
В первом тайме манчестерского дерби они могли забить пять или шесть голов. Это был выдающийся матч. Но в итоге дело осталось незавершенным, и у «Юнайтед» получилось воспользоваться этим.
Мы снова должны показать свою лучшую игру. Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, мы бы проиграли на «Энфилде».
Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, которую создали парни своей великолепной игрой — очень, очень зрелой игрой.
Я с нетерпением жду игры, это будет настоящий футбольный матч. Вся суть игры в том, чтобы сохранять стабильность, быть храбрым, активным, энергичным и пытаться создать им как можно больше проблем.
Настроение в такие моменты всегда особенное. Ты можешь чувствовать это. Ты чувствуешь, что матчи в еврокубках — особенные для «Ливерпуля». Но у нас не больше опыта в этом турнире, чем у игроков «Сити».
Сыграет ли Салах? Скорее да, чем нет. Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он на отреагирует на нагрузки. Потом примем решение», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
LiveSport.Ru: последние новости
Надаль обыграл Зверева на Кубке Дэвиса Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин – 18-й Феллайни предпочитает «Рому» переезду в Турцию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща5
Спортсмен рухнул под штангой11
Гончаренко прокомментировал поражение
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение