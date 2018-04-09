«Вильярреал» проиграл «Атлетику», Черышев вышел на замену 

«Атлетик» из Бильбао на выезде обыграл «Вильярреал» в 31-м туре испанской Примеры. Баски открыли счет уже на 4-й минуте благодаря Иньиго Кордобе. Иньяки Уильямс удвоил преимущество гостей в самом начале второго тайма. В дальнейшем «Вильярреал» отыграл один мяч благодаря голу Карлоса Бакки, но Икер Муньяин в концовке вернул гостям преимущество в два мяча.
Российский легионер «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле на замену на 61-й минуте.
В результате поражения «Вильярреал» уступил пятое место в чемпионате «Бетису» и опустился на шестую строчку.
Чемпионат Испании. 31-й тур ”Вильярреал” — «Атлетик» (Бильбао) — 1:3 (0:1)
Голы: Бакка, 67 — Кордоба, 4; Уильямс, 51; Муньяин, 87.