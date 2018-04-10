В апреле в Quake Champions добавят нового персонажа и вернут плазмаган из Quake III Arena

Компания Bethesda Softworks на выставке PAX East 2018 поделилась свежими подробностями предстоящего апрельского обновления онлайнового шутера Quake Champions. В частности, разработчик рассказал о новом чемпионе — Strogg, — карте Awoken, и выдал полный киберспортивный календарь на 2018 год.

С апрельским обновлением в Quake Champions появится новый чемпион — Strogg. Это идеальная машина для убийства из гниющей плоти. Раса строггов была основным противником в Quake II и Quake 4. Strogg вступает в сражение и будет биться до последнего, чтобы выбраться из мира снов и связаться с беспощадным полководцем своего народа Макроном. Сопровождает героя боевой дрон Peeker, способный летать и стрелять взрывными снарядами. Strogg восстанавливает здоровье за счёт питательной пасты, которая появляется на месте убитых врагов.

Кроме того, в игре появится новая карта — Awoken. Она представляет собой лабиринт, покрытый густым тропическим туманом. Карта будет доступна в режимах «Побоище», «Командный бой», «Дуэль», «2 на 2» и «Мгновенная смерть».

Ещё игроков ждёт возвращение легендарного Plasma Gun из Quake III Arena. Эта мощная пушка плавит врагов очередями чистой энергии и обязательно встряхнёт игровой процесс, когда пополнит арсенал Quake Champions в конце этого месяца.

В 2018 году по Quake Champions пройдут два крупных и два малых турнира для профессиональных игроков. Ближайшие соревнования, на DreamHack, состоятся уже в следующем месяце — призовой фонд составит $50 тыс. Примечательно, что отборочного этапа не будет, поэтому все уверенные в себе игроки могут подать регистрацию на участие.

В августе пройдёт большой турнир QuakeCon Open на выставке QuakeCon 2018, на октябрь намечен турнир PGL, а крупное соревнование Quake Champions Invitational состоится на DreamHack Winter в декабре. Кроме того, будут часто проходить дополнительные онлайн-чемпионаты от ESL Go4 League и Quake Champions Open League с призовыми фондами.

Онлайновый шутер Quake Champions находится в раннем доступе на ПК и может быть куплен в Steam и на Bethesda.net. За 859 рублей вам откроется выбор из всех текущих и будущих героев, а также другой контент. Для тех, кто сомневается в проекте, существует набор Scalebearer стоимостью 149 рублей — он содержит двух чемпионов и ряд бонусов. Компания также планирует выпустить бесплатную версию шутера в будущем.

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