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Поединок Крылов — Мальдонадо перенесен из Бразилии в Новосибирск
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Поединок Крылов — Мальдонадо перенесен из Бразилии в Новосибирск 

ТАСС 15 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Чемпионский поединок за титул Fight Nights Global (FNG) между украинцем Никитой Крыловым и бразильцем Фабио Мальдонадо перенесен из Бразилии в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщил глава компании FNG Камил Гаджиев.
Ранее было объявлено о том, что сам бой и турнир пройдут в Сан-Паулу 5 мая.
"Компания планировала на год 18 турниров, позади уже четыре, я думаю, что этот график мы выдержим, — сказал Гаджиев. — Турнир из Бразилии мы перенесли в Новосибирск, основная причина в том, что я трезво оцениваю сегодня наш потенциал и возможности. Понимаю, что мы не смогли бы подготовить турнир к 5 мая до мирового уровня, а если к турниру будет недостаточно внимания, в том числе со стороны зрителей, то не хотелось бы, честно говоря, его проводить. Крылов и Мальдонадо интересны для российского зрителя, а турнир в Бразилии мы обязательно сделаем, но это вопрос времени".
Гаджиев также сообщил, что запланированный на 19 мая турнир в Ереване пройдет в Ростове-на-Дону. «Компания продолжит свое развитие, у нее увеличивается количество партнеров. Ничего революционного нет, но есть продолжающееся развитие», — добавил собеседник агентства.
Основной акционер компании FNG Зиявудин Магомедов (владеет 51% акций) был арестован 31 марта Тверским судом Москвы. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс— глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Ранее Гаджиев заявил ТАСС, что Fight Nights Global продолжит проводить турниры по смешанным единоборствам, несмотря на арест Зиявудина Магомедова.
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