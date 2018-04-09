Поединок Крылов — Мальдонадо перенесен из Бразилии в Новосибирск

Ранее было объявлено о том, что сам бой и турнир пройдут в Сан-Паулу 5 мая.

"Компания планировала на год 18 турниров, позади уже четыре, я думаю, что этот график мы выдержим, — сказал Гаджиев. — Турнир из Бразилии мы перенесли в Новосибирск, основная причина в том, что я трезво оцениваю сегодня наш потенциал и возможности. Понимаю, что мы не смогли бы подготовить турнир к 5 мая до мирового уровня, а если к турниру будет недостаточно внимания, в том числе со стороны зрителей, то не хотелось бы, честно говоря, его проводить. Крылов и Мальдонадо интересны для российского зрителя, а турнир в Бразилии мы обязательно сделаем, но это вопрос времени".

Гаджиев также сообщил, что запланированный на 19 мая турнир в Ереване пройдет в Ростове-на-Дону. «Компания продолжит свое развитие, у нее увеличивается количество партнеров. Ничего революционного нет, но есть продолжающееся развитие», — добавил собеседник агентства.