«Нельзя ставить слабейшего только потому, что он русский»

Александр Кержаков завершил карьеру игрока летом 2017-го. Но это не значит, что главный бомбардир в истории российского футбола ушел на покой. Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на предстоящем чемпионате мира-2018, успел попробовать себя в шоу-бизнесе, а совсем недавно стал главным тренером юношеской сборной России. В интервью «Ленте.ру» ему было что рассказать о настоящем и будущем российского футбола, шоу-бизнесе, детях, дружбе с Александром Невзоровым и Фараоном, а также многом другом.

«Лента.ру»: Как вам последние результаты сборной? Особенно на фоне разговоров о том, что бразильцы или французы — не наш уровень?

Александр Кержаков: В какой-то степени согласен с тем, что эти команды не нашего уровня. Потому что мы находимся в другой плоскости футбольной. И те результаты, которые есть, — наверное, нужно с ними смириться и признать, что в данный момент мы пока не можем конкурировать с такими сборными. Но, что касается предстоящего чемпионата мира, родные стены могут и должны помочь с тем, чтобы хотя бы выйти из группы.

Раз вы теперь тренер, расскажите, целесообразно ли встречаться с топовыми сборными?

Не могу обсуждать решения Российского футбольного союза (РФС). Но если они были приняты, значит какая-то цель у них была.

Перефразируем вопрос: в бытность игроком, что было для вас полезнее? Сыграть с сильным соперником или со слабым?

Будучи игроком, я не мог выбирать. Здесь вопрос стоит о пользе и целесообразности этих матчей для главного тренера сборной. Именно ему отвечать за результат в первую очередь. И, думаю, соперников выбирали вместе с ним. Не уверен, что условно, тренер хочет играть с Гондурасом, а его заставляют с бразильцами. Были предложены варианты — он их согласовал. Значит видел, как это может помочь команде.

Задача-минимум для сборной на чемпионате мира — выход из группы?

Что значит задача-минимум? Какие цели там поставят — не знаю, но считаю, выход из группы будет для команды успехом. Ведь раньше такие высоты нам не покорялись. Плюс мы сможем показать, что несмотря на кадровые проблемы, способны решать серьезные задачи.

Есть ли смысл говорить с игроками о мотивации? Как быть, когда в команде игровой кризис и явная проблема с желанием побеждать?

Смотря как об этой мотивации говорить. Понятно, нет нужды вызывать людей на ковер, кричать о защите чести клуба. Молодежь, к примеру, может не понимать серьезности ситуации. В юношеской сборной не все осознают, что без прогресса за 2-3 года тебя забудут. Нужно разговаривать, приводить примеры. Поколения меняются, меняются ценности. Если в силу своего возраста молодой игрок не понимает, что своими действиями он наносит урон карьере, не зазорно со стороны главного тренера как-то направить. Насчет уже взрослых, сложившихся ребят, тут я не знаю, как можно мотивировать футболистов с миллионными контрактами. Если желания у него нет — это уже не профессиональный футболист.

Тогда уж лучше подумать о завершении карьеры…

Тут не столько об этом речь. В таких случаях начинаешь сомневаться в профессионализме игрока. Вопрос в том, кто купил этого футболиста? Если он теряет мотивацию играть за клуб — кто-то где-то не досмотрел.

Не раз наши молодежные сборные выигрывали крупные турниры, а до взрослого уровня добирались единицы игроков из их составов. Почему?

Понимаю вопрос. Мы это анализировали. У нас система выстроена не так как в Европе. В 17 лет после школы перспективный игрок переходит в дубль. Там могут, к сожалению, играть даже 20-летние ребята. А перед дублями, в свою очередь, руководители клубов ставят задачу достигать результата. И выходит, у тебя есть 17-летние и 20-летние, плюс еще ребята постарше из основной команды появляются иногда. И талантливый юный парень, который до этого семь лет постоянно играл в футбол, перестает получать практику. Год-полтора простоя. На этом фоне и теряется футболист. Взгляните на Германию — там есть лиги для футболистов до 19 лет, потом уже молодежное первенство (до 21 года). Если бы у нас ввели лигу U-19, то ребята после школы могли бы играть не в дубле, а в этих турнирах со сверстниками. Тогда бы мы их не теряли. Для меня как для тренера юношеской сборной — это серьезная проблема. Нам предстоит отборочный турнир на чемпионат Европы-2020 уже в ноябре. Вот в этом году ребята закончат школу. До отборочных — почти год. Как часто они за это время будут играть в футбол — не могу ручаться. Сейчас вот смотрел, в дубле выходят от силы 2-3 человека в своих клубах. Из 20. Ребята теряют время, не получая игровой практики.

Если и вам, и нам все понятно, неужто в РФС этот вопрос не поднимается?

Уже обсуждали. Какими будут дальнейшие действия — не знаю. Все не так просто. Мы же не можем посидеть в РФС и сказать: давайте сделаем лигу U-16, пускай функционирует со следующего сезона. Нужно оценить возможности клубов. Например, если мы хотим сделать команды до 19 лет, можно договориться, что к сезону-2020/21 те клубы, у которых юношеских команд не будет, не будут лицензированы. Кто это должен решать, РФПЛ или РФС, не знаю. Все это сделать реально. Но не так просто.

Как вы относитесь к натурализации? Бразилец Ари из «Краснодара» рвется выступать за сборную России.

Если говорить о нашей сборной, то уж в середине поля и в нападении у нас намного меньше проблем, чем в обороне, к сожалению. При этом не считаю, что Ари лучше Федора Смолова или Александра Кокорина. Зачем натурализовывать равных по силе футболистов? Что касается Марио Фернандеса — мне он нравится как крайний защитник. Насчет остальных ребят, не мне судить, конечно, но, думаю, они не сильнее тех, кто у нас есть.

У нас сейчас в сборной «молодой талантливый игрок» может быть и 25-летним, когда во всем мире уже смеются над этим. Не логичнее ли вместо иностранца взять какого-нибудь 18-летнего набираться опыта?

Если брать просто авансом — лучше никого не брать. Вот если бы футболист играл каждый матч в РФПЛ, в основе любого клуба, думаю, он бы заслужил вызов в сборную. У нас кто из молодежи-то есть? Звучит фамилия Чернов (22-летний защитник «Урала» Никита Чернов , — прим. «Ленты.ру»), но у него на одну игру в основе пять матчей на лавке. И за это брать в сборную? Не совсем это правильно.

Не играют в дубле, не проходят в основу, не вызываются в сборную. Мы сами себе, выходит, вредим?

К сожалению, мы потеряли в определенный момент футболистов, и все. Сейчас нужно искать. Давать время, давать играть. Но понятно, что искусственно этого делать нельзя. Ставить слабейшего только потому, что он русский. В том и проблема, нам сейчас приходится искусственно создавать место для отечественных футболистов.

То есть, вы — противник лимита на легионеров?

Лично мне все равно. Главное, чтобы развивался футбол в стране. Лимит, не лимит, уберут его или нет… Футбол должен быть интересным. Сборная должна стать сильнее. Чего бы для этого ни понадобилось. Нужно садиться всем и разговаривать. Хотелось бы, чтобы в чемпионате у нас играли только сильные легионеры.

Продолжая тему юношеского спорта: мы слышали, что вы подключились к еще одному проекту для молодежи. Так ли это?

В этом году я стал наставником Чемпионата KFC по футболу, который проходит в рамках масштабного молодежного проекта KFC BATTLE. Пришло время поделиться своими знаниями, и я это с радостью сделаю. Я уверен, что он действительно изменит к лучшему жизнь многих ребят, поможет им проявить себя. Участники проекта — простые парни и девчонки, которые искренне любят то, чем занимаются. В моем случае это футбол. В 25 городах нашей страны пройдут отборочные этапы, а победители определятся в июле на Суперфинале в Москве. Участие абсолютно бесплатное, поэтому ребятам требуется просто оставить заявку на официальном сайте проекта и ждать старта игр! Главный приз турнира — поездка в Европу. Также на матчах будут присутствовать скауты: в прошлых сезонах уже были случаи приглашения участников в профессиональные клубы и академии. Может быть, увидимся с ними и в сборной!

Вернемся к сложившимся футболистам. Вот, в частности, Смолова сватают в клубы АПЛ. Мог уехать прошлым летом, потом зимой. Ему уже 28 лет. Что думаете на его счет?

Смолов не просто сложился как футболист, он взрослый человек уже. 28 лет — серьезный возраст. После чемпионата мира, считаю, у него будет последняя возможность уехать. Еще год в Краснодаре — и ему уже 29. Потом 30. И еще неизвестно, как будет играть команда, будет ли выступать в еврокубках.

Недавно и Александр Зинченко (украинский полузащитник «Манчестер Сити», — прим. «Ленты.ру»), и сам Смолов с чужих слов рассказывали о предубеждении относительно русских игроков, что у них с иностранцами есть разница в менталитете.

Не знаю. Я на себе такого не ощущал. Мне удивительно это слышать. Может в Англии другое отношение к русским. На уровне политики. Так или иначе политика и СМИ формируют мнение у людей. Может это создает какой-то фон…. Но у меня, например, в «Севилье» не было никаких проблем с адаптацией. Наоборот, коллектив был очень хороший. Испанцы вообще очень хорошо к русским относятся.

Может, это скорее от человека зависит?

Как себя зарекомендуешь. Юра Жирков вот не такой общительный, ему в «Челси» было тяжело. И сложилось о нем неверное впечатление. Андрей Аршавин в Англии — наоборот. У Романа Павлюченко были проблемы с английским. Было сложно общаться, а это ведь сильно влияет на жизнь и работу.

Стоит ли молодым российским игрокам ехать в не самые престижные зарубежные чемпионаты? В Литву, например.

Конечно! А зачем ты тут будешь сидеть на скамейке, если тебе там дадут играть.

Ну, а разве мы для молодежи не создаем тепличных условий? Деньги платят за сидение на лавке.

Так это не система. Это — менталитет. Кто-то готов к вызовам, к борьбе, а кому-то хватает вот этих тепличных условий, которые, как ему кажется, на данный момент его устраивают. Молодые игроки должны понимать, что человек, который захочет через три года подписать контракт, должен выкладываться. Сыграл ли он 15 матчей за эти три года за дубль, или постоянно выходил на поле в том же чемпионате Латвии. Мне кажется, здесь все очевидно.

Вспоминается пример Андрея Панюкова . Поиграл в Литве, Франции и вернулся в Россию.

А вы почитайте его интервью. Сейчас он хочет зарабатывать деньги. Ему надоело играть за бесплатно, я так его понял. Или вот Оскара берем, который вообще сказал, что ему плевать на сборную Бразилии, не хочет человек бедно жить… И уехал в китайский чемпионат. Каждый делает свой выбор сам.

То есть вы спокойно к этому относитесь?

А почему я должен осуждать кого-то?

Ну, а как же наше классическое «ты должен быть примером»? Считается, что спортсмен не должен афишировать стремление заработать.

Постойте, а вы думаете сейчас родители своих детей массово отдают в хоккей или в футбол для чего? Ради здоровья детей? Вовсе нет. Просто надеются, что когда те подрастут, будут большие деньги зарабатывать. Это же очевидно.

Позиция несколько потребительская выходит.

Я считаю, дети должны заниматься тем, что им нравится. Родители могут сколько угодно ругать условных Ивановых, Петровых, Сидоровых, сидящих на лавке в своих клубах и не едущих за границу, а потом вести своего ребенка в школу и говорить: «Давай, будешь играть в футбол, много зарабатывать».

Если ваш ребенок захочет связать жизнь с большим серьезным спортом, как отнесетесь?

Пускай, если захочет.

Предостережений не будет?

Нет. Но если захочет что-то спросить, обязательно расскажу. А может у него ничего не выйдет, или наоборот пойдет гладко. Откуда я знаю?

Как к патронажу в футболе относитесь?

Отрицательно. Никогда просить устроить своего ребенка куда-то не буду. Если по объективным показателям он не подходит, не могу же я искусственно сделать из него футболиста. Зачем смешить народ?

Может проблема молодых игроков в недостатке мотивации? Живут-то почти все юные спортсмены в достатке.

Самая большая проблема сейчас (показывает на смартфон) — это гаджеты. Сейчас есть чем заниматься помимо футбола, хоккея и прочего. Дети не проводят времени на улице как раньше. Сейчас есть множество площадок, и там играют в футбол — но возраст другой. Мужики приходят… а дети нет. Сейчас их выгоняют на улицу, а не загоняют, как нас раньше. Вот в этом и проблема. Я не против компьютеров или киберспорта, просто это одна из причин.

Каково для вас быть медиаперсоной, не устаете от внимания? Или уход в тренерскую профессию говорит, что медийность — это не ваше?

Как только я пришел на телевидение, сразу сказал, что не смогу поменять свою жизнь. Я вижу себя только в футболе. Моя основная профессия — мне так очень хочется думать — это футбол. В нем я хочу расти и развиваться, быть полезным. А телевидение — это интересный опыт, возможность высказываться на всю страну. Кому-то могут мои слова не нравиться, но своими мыслями я могу хоть как-то повлиять на ситуацию.

Стремитесь ли вы оставаться в информационном поле? Ведь это довольно выгодно.

Если меня зовут куда-то — прихожу. Но не навязываюсь. Надеюсь и те, кого я знаю, тоже не навязываются. Они делятся своим мнением, оно кому-то интересно. Наверное, есть такие люди, которые сделают все возможное для того, чтобы оставаться на виду. Но среди своих знакомых я таких не знаю.

Вы один из самых популярных футболистов страны. Часто узнают на улице?

Больше узнавали сразу после окончания карьеры, либо когда выходила программа на «Матч ТВ».

То есть, очки, кепка, другие способы маскировки вам не нужны?

Ну, существуют моменты, когда я иду с детьми погулять или в кино, и мне не совсем хочется, чтобы меня беспокоили. Но чтобы зимой носить солнцезащитные очки? Нет. Иногда хочется спокойствия просто, но мне сложно поверить, что кто-то устает от популярности. Ты же для этого и занимался своим делом — будь то кино, спорт или телевидение. Хотел стать популярным.

Вы можете вспомнить самого странного болельщика, смешную просьбу, подарок?

Бывает, волнуются люди, подходят, путаются. Говорят, я ваш самый большой кумир. Это забавно.

А как вам история с Александром Пановым

Про то, что он деньги за интервью берет?

Да. Как думаете, это какой-то троллинг? Или принципиальная позиция?

Такой уж он человек, ему все равно. Очень хорошо к Саше отношусь. Каждый волен выбирать то, что хочет. У нас отличные отношения, обнимаемся при встрече. Нормальный он парень. Но выбрал себе путь такой… Мог бы не накалять обстановку лишний раз. Может нравится ему так привлекать к себе внимание.

А как насчет Андрея Аршавина, следите за его успехами?

Постоянно с ним на связи. Очень рад всегда, когда начинают о нем писать за его голевые свершения в Казахстане.

Вдруг обсуждали — есть ли у него надежда на выступления в сборной на чемпионате мира?

Не обсуждал.

А если поспекулировать, помог бы он в нынешнем состоянии команде? Как опытный мастеровитый игрок.

Наверное, это уже из разряда фантастики. Ему ведь 37 лет, третий год играет в Казахстане. У нас не настолько низкий уровень, чтобы брать таких игроков. Андрей — классный футболист. Черчесов говорил, что вызвал бы его, будь он на 10 лет моложе. Даже Аршавин образца пятилетней давности пригодился бы. Но время идет. При всем уважении, уровень чемпионата Казахстана не так высок.

Вы стали послом чемпионата мира от Санкт-Петербурга, приняли участие во многих мероприятиях. Что стало самым приятным моментом в данном статусе?

Много чего. Благодаря статусу посла мог смотреть матчи Кубка конфедераций из президентской ложи. Также стал послом фестиваля болельщиков ФИФА. Во время ЧМ за две недели посещу более 10 городов. Матчи смогу посмотреть, какие захочу. Это приятно.

Во время одного из мероприятий, посвященных грядущему мундиалю вы сфотографировались с кумиром — Диего Марадоной . Какое место займет это фото в списке ваших трофеев?

Фото и фото. Куда приятнее было после победить в Кубке Испании с «Севильей». Трофей нам вручал сам король Хуан Карлос I. Спросил меня, как мне их страна. Было очень приятно, что он знал, кто я такой. Уже после нахлынули журналисты, стали спрашивать про разговор с королем. Вот это мне очень запомнилось.

Расскажите, как вы подружились с Фараоном?

Он сын Геннадия Голубина — директора «Динамо» в годы моих выступлений за бело-голубых. Маленький Глеб, то есть Фараон, выводил меня и ребят на матчи. И в сборной тоже. Еще в 2006 году он меня на поле выводил. Бегал с нами круг почета, когда мы с «Динамо» выиграли бронзовые медали чемпионата России и прощались со старой ареной. А потом уже увиделись на съемках клипа. Вспомнили былое, с тех пор общаемся.

Многие знают, что вы дружны с Александром Розенбаумом , Сергеем Шнуровым. Другой ваш известный друг — Александр Невзоров. Он ведь атеист, а вы — верующий? Не мешает это?

На Новый год позвонил ему, сказал: «Глебыч, дай вам бог здоровья». Он спокойно это воспринял. В нашем общении с ним только дружеские беседы, никаких дискуссий, тем более религиозных.

Что вам нравится в нем больше всего?

Интересно то, как он характеризует людей. Так точно слова подбирает. Есть люди, которые хорошо ругаются матом, в тему выходит. А есть те, кто и без всякого мата так о тебе выскажется, что мало не покажется.

Как к рыбалке относитесь после происшествия на Онежском озере?

Очень хорошо. Подружился с главой рыбного хозяйства страны. Поддерживаем дружеские отношения. За ошибки свои заплатил. Зато получил доброго товарища.

Какие хобби у Кержакова-тренера?

Гольф. На любительском уровне. Начал в прошлом году. Мой кум, крестный младшего сына, предложил поиграть и подарил клюшку. Благо у меня рядом с домом в Питере в пяти минутах езды есть поле.

Серфинг, судя по соцсетям?

Да я только раз попробовал, вряд ли пойду куда-то дальше катания на пене. Это безопасно, никаких тебе рифов.

Экстрим не про вас?

Нет. Никаких прыжков с парашютом. Чего уж там, даже никаких американских горок.

Чего боитесь больше всего?

Летать на самолетах.

Вы отец троих детей. Как часто в общении с ними чувствуете себя старым?

Как я могу чувствовать себя старым? У меня завтра встреча с Фараоном! С детьми тем более нет. Никаких усилий, не устаю от общения с ними. Где-то бываю строгим, но никогда не закрадываются мысли о возрасте. Рано еще.