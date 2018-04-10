Кононов рассказал про самый невероятный перерыв между таймами в карьере

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о самом невероятном перерыве между таймами в тренерской карьере. Он случился во время матча 12-го тура РФПЛ между «быками» и «Анжи» в октябре 2015 года.

«Была одна игра в Махачкале, где мы с «Краснодаром» проигрывали после первых 45 минут со счётом 0:2. Конечно, настроение было очень плохим. Можно и другое слово подобрать, но не будем.

В раздевалке был серьёзный монолог, в стиле Моуринью — тоже «вы клоуны», но жёстче. Затем получилось так, что у меня под рукой оказалась бутса, и она была выброшена в сторону определённых футболистов. Я, конечно, не хотел в них попадать, но так получилось, что всё-таки рикошет был. Мы потом сравняли счёт, могли ещё забить. Я такие случаи не одобряю, но иной раз они могут помочь», — сказал Кононов в эфире программы «Тотальный футбол».