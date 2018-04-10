Ещё
Кононов рассказал про самый невероятный перерыв между таймами в карьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кононов рассказал про самый невероятный перерыв между таймами в карьере 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о самом невероятном перерыве между таймами в тренерской карьере. Он случился во время матча 12-го тура РФПЛ между «быками» и «Анжи» в октябре 2015 года.
«Была одна игра в Махачкале, где мы с «Краснодаром» проигрывали после первых 45 минут со счётом 0:2. Конечно, настроение было очень плохим. Можно и другое слово подобрать, но не будем.
В раздевалке был серьёзный монолог, в стиле Моуринью — тоже «вы клоуны», но жёстче. Затем получилось так, что у меня под рукой оказалась бутса, и она была выброшена в сторону определённых футболистов. Я, конечно, не хотел в них попадать, но так получилось, что всё-таки рикошет был. Мы потом сравняли счёт, могли ещё забить. Я такие случаи не одобряю, но иной раз они могут помочь», — сказал Кононов в эфире программы «Тотальный футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Как проходит знаменитый Сахарский марафон — в видеообзоре Ковалёв: Овечкину реально обойти Гретцки по голам, но возраст на всех влияет Симбин и Ахье выиграли забеги на 100 м на Играх Содружества в Голд-Косте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Спортсмен рухнул под штангой11
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Гончаренко прокомментировал поражение
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение