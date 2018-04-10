Валуев: «У „Зенита“ должна появиться команда, которая будет играть от ножа»

Депутат Госдумы , бывший чемпион мира по боксу и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказал свое мнение по поводу нынешней ситуации в клубе из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает 5-е место в чемпионате России и отстает от лидирующего в таблице РФПЛ «Локомотива» на 10 очков. Сине-бело-голубые также вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей немецкому «РБ Лейпциг».

«Не буду злорадствовать и выстраивать какие-то конспирологические версии. Единственное, хочется задать риторический вопрос: «Ну чего им еще не хватает?»К тому, что происходит в сегодняшнем «Зените», я отношусь с долей иронии и сарказма. Хотя мне хочется, чтобы команда ожила, она для меня родная. Пусть не полностью наша, но все равно ведь близкая.

Игра, которую «Зенит» показывает сейчас, и отношения между тренером и футболистами и руководством — все это переходит всякие границы. В итоге мы получаем такую вещь: никто собственным кошельком за результат не отвечает. Ни тренер, ни игрок, ни менеджер. Ну нет пока механизма мотивировать иностранцев, для которых «Зенит» не является родным клубом. Вот они и играют спустя рукава. А контролировать их некому.

Иностранцы должны отрабатывать зарплату на все сто процентов. Как это делал Халк. Вот у бразильца была самоотдача. И у всех должна быть. Русских, аргентинцев, итальянцев. От Манчини, Фетучини, Петровых, Васечкиных — от кого угодно! Но именно главный тренер обычно держит команду в узде. Сейчас этого нет. Зато Манчини критикует всех вокруг.

У «Зенита» должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый. Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны. А то развели тут Санта-Барбару, слов нет», — приводит слова Валуева.

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