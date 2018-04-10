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«Наполи» пытается перехватить трансферную цель «Интера»
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«Наполи» пытается перехватить трансферную цель «Интера» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Речь идёт о вратаре «Зари» Андрее Лунине, которого «нерадзурри» намерены купить за шесть миллионов евро и отдать в аренду в «Сампдорию», «Болонью» или «Дженоа».
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