«Морейренсе» дома одолел «Боавишту»

В рамках 29-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» на своём поле взял верх над «Боавиштой» и укрепил свои позиции в борьбе за выживание.

"Морейренсе" — «Боавишта» — 1:0 Гол: Нето, 52 — 1:0.