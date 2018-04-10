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«Морейренсе» дома одолел «Боавишту»
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«Морейренсе» дома одолел «Боавишту» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 29-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» на своём поле взял верх над «Боавиштой» и укрепил свои позиции в борьбе за выживание.
"Морейренсе" — «Боавишта» — 1:0  Гол: Нето, 52 — 1:0.
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