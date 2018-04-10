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«Известия»: «Спартак» хочет сохранить Бакаева
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«Известия»: «Спартак» хочет сохранить Бакаева 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Спартак" начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым​, утверждают "Известия". Нынешнее соглашение 21-летнего россиянина рассчитано до конца 2018 года.
— Бакаева ценят в «Спартаке», он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом, — рассказал официальный представитель игрока Томас Цорн. — Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе «Спартака». Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса.
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