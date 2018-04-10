Баскетбол. Еврокубок. «Локомотив» проиграл «Дарушшафаке» — 78:81

«Локо» терпит первое поражение в Еврокубке, «Дарушшафака» повела в финальной серии.

Финал Еврокубка снова, как и пять лет назад, добрался до Краснодара. «Локомотиву» пришлось выпустить гид по аншлагу, потому что добраться до «Баскет-Холла» — занятие не из простых, и когда на матче ожидается полный зал, проблемы с доступностью только усиливаются. Но в этот раз, кажется, красно-зелёным удалось правильно распределить приезд людей.

18:30 мск. Площадь перед «Баскет-Холлом» уже забита болельщиками, которые спешат внутрь: клуб начал запускать людей гораздо раньше обычного и организовал в холле небывалое количество активностей. Одно из них — возможность сфотографироваться с кубком, за который их любимая команда борется весь сезон и который, хочется верить, поднимет над головами.

Но для этого надо победить «Дарушшафаку», а она в этом сезоне, пусть и проиграла несколько матчей, очень сильна. У «Локо» лучшая защита турнира, у турков — вторая; у красно-зелёных тренер года, у их соперников — MVP сезона; у краснодарцев запредельный уровень командной игры, у команды Блатта — гений Блатта. Более непредсказуемой, чем эта серия, была только гонка за последнее место на президентских выборах в России, всё остальное — более прогнозируемые вещи.

20:23 мск. Крис Бэбб только что закончил первую четверть трёхой с разворота, чем привёл в восторг весь «Баскет-Холл». Но вообще-то у «Локо» было полно проблем в первой четверти. Обрадович быстро разочаровался в Квале, массивный американец просто не успевал подстраховать в защите и вовремя открыться в нападении. Вышедший вместо него Элегар сразу мощно данканул и отвесил смачную «мухобойку» сопернику под своим кольцом. Но бросок сверху так и остался единственным не-трёхочковым попаданием хозяев за четверть, с борьбой под своим кольцом оборона «Дарушшафаки» справлялась и того же Кулагина вытесняла ближе к центральной линии. Нападение краснодарцев выглядело судорожным, но, наверное, так оно и должно быть, когда ты выиграл 20 матчей подряд, но теперь, перед своими болельщиками, снова не имеешь шансов на ошибку.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

20:41 мск. За полторы минуты до перерыва «Дарушшафака» снова впереди. Хотя начало второй четверти вселяло оптимизм — проблемы «Локо» с процентом попаданий куда-то делись, вновь появившийся Квале вышел совершенно другим, прибавил и в скорости принятия решений, и в скорости перемещений. Только-только Скотти Уилбекин отправляется отдыхать, и Кулагин сходу кладёт пять очков и отдаёт результативный ас на Квале. При этом MVP сезона не держит Диму даже тогда, когда он на паркете, просто без него ломается вся система обороны «Дарушшафаки». С нападением вроде было всё в порядке, там Стэйтон Кидд отрабатывает за двоих, но этого не хватает — красно-зелёные стремительно уносятся вперёд. Блатт, недолго думая, срывает со скамейки только что присевшего Уилбекина, и игра турецкой команды вновь начинает плясать вокруг плеймейкера. Он и Уилл Каммингс в несколько владений возвращает гостей в игру, хотя на большой перерыв «Локо» всё равно уходит лидером. Пусть и ни о каком отрыве речь уже не идёт.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

21:20 мск. Только что команды соорудили серию шикарных моментов, каждый из которых в отдельности достоин хайлайта: Уилбекин выводил мяч, но у центральной линии наткнулся на длиннющие, как у инспектора Гаджета, руки Марди Коллинса . Американец Отправился в быстрый отрыв с висящим на себе защитником, скинул мяч на Хвостова и тут же получил обратный пас от разыгрывающего сборной России — Уилбекин был отыгран, но Джахуан Джонсон вторым темпом выписал безальтернативный блокшот капитану «Локо». За три минуты до конца третьей четверти «Дарушшафака» ведёт два очка, и «Локомотиву» нужно всё начинать сначала. И это обидно, потому что вторая половина начиналась идеально: Кулагин собрал на себе фолы, «Локо» почти всё попал. В какой-то момент Коллинс бросает на двузначную разницу, и кажется, что вот сейчас попадёт да ка-а-ак деморализует… Но не попал, и ответ гостей стремительный — Каммингс и дуплет точных выстрелов от Уилбекина позволяют «Дарушшафаке» вернуть статус-кво. Обрадович в сердцах требует тайм-аут, после которого красно-зелёные начинают коллекционировать подборы в нападении, но долго не могут извлечь из этого какие-то дивиденды.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

21:37 мск. До конца основного времени ещё шесть с половиной минут, счёт на табло всё еще равный. Но как же много уместилось в этот отрезок! «Локо» плюнул на подборы в нападении и решил, что они не понадобятся, если просто всё попадать. И стал, собственно, попадать — трёхи Бэбба, Антипова, Кулагина, Коллинса пришлись точно в цель. «Дарушшафака» сначала опешила от такого развития событий, но вскоре опомнилась и начала догонять. Ускотти Уилбекин озверел до такой степени, что перестал подходить к трёхочковой и палил совсем уж издали, а передачи принялся раздавать не иначе как в падении. Как оказалось, результативные передачи. Турки быстро догоняют хозяев. 21:49 мск. «Локо» уже несколько минут отчаянным образом обороняет своё преимущество в два-три владения. Попадания Коллинса и Рэгланда позволяют краснодарцам убежать на «+5», и теперь эта разница не может покориться турецкой команде. Особенно хорошо работает тактика, которая гласит, что лучшая оборона — это нападение. Поэтому свой гандикап красно-зелёные защищают на чужой половине площадке, где Кулагину уделяется такое большое внимание, что иногда другие игроки «Локо» остаются открытыми. Это помогает. Но за 45 секунд до конца уже хозяева забывают в своей трёхсекундной зоне Говарда Сэнт-Рооса, который втыкает сверху и делает разрыв всего лишь трёхочковым. Саша Обрадвоич в срочном порядке требует тайм-аут. 21:56 мск. После минутного перерыва Коллинс мажет со средней дистанции, но Кулагин берёт подбор и добавляет мяч в кольцо. Пять очков преимущества после быстрой атаки турков превращаются в три, но это не страшно, ведь коуч краснодарцев берёт тайм-аут и всё рассказывает своим парням — что, как, куда и почему. Если бы на голове коуча краснодарцев были волосы, он бы их наверняка все вырвал. «+3» за 11 секунд до конца и владение — это почти гарантия победы. Почти — потому что напротив тебя стоит Дэвид Блатт ; почти — потому что в составе соперника есть Скотти Уилбекин. В конце концов, почти — потому что даже спортивные драмы снимают по реальным событиям.

Кулагин совершил потерю, Сэнт-Роос отправил в быстрый отрыв Уилбекина, а тот зарядил из-за дуги. Счёт равный, и это перелом.

22:12 мск. Вы уже знаете развязку. Когда команда отдаёт такую концовку, она падает в психологическую яму. Блатт — слишком хороший могильщик, чтобы позволить сопернику хотя бы показать голову из этой ямы.

Хотя были два момента, когда «Локо» едва не спасся. За минуту до конца овертайма Элегар забивает с фолом, и, если он реализует штрафной, то «-2» за минуту до конца не выглядят катастрофой. Но центровой краснодарцев мажет, а в ответ приходится фолить на Уилбекине, который с линии штрафных возвращает разницу к двум владениям. Второй раз случается уже в самой концовке пятиминутки: Кулагин берёт подбор на своём щите, смотрит на счётчик, на котором остаётся 14 секунд, и убегает в атаку. Один пас — и Бэбб попадает трёху. Но после тайм-аута Блатта «Локо» фолит и за несколько секунд уже не может отыграться. Первая же неудача «Локомотива» в Еврокубке ставит команду в очень тяжёлое положение. 13 апреля будет ответка в Стамбуле, и там, есть надежда, успевший накопить спортивной злости «Локо» уже не даст соперникам шанса.