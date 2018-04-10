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В Совете Федерации выработают модели инновационной политики
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В Совете Федерации выработают модели инновационной политики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Десятого апреля в палате регионов состоится расширенное заседание Временной комиссии по мониторингу экономического развития.
Как отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике и глава Временной комиссии Сергей Калашников, заявленная тема составляет один из разделов доклада комиссии «О состоянии и неотложных мерах по развитию экономики» и сводится к поиску решений, необходимых для обеспечения ведущего положения России в научно-технологическом соперничестве между развитыми государствами.
«Обязательным условием обеспечения конкурентоспособности нашей страны является наличие структурированной, научно-технической и инновационной политики, ориентированной на технологическое лидерство, подкреплённое необходимыми ресурсами, а также наличие многообразных форм организации научных исследований и реализации внедренческих практик и активное развитие наукоёмкой промышленности, основанное на собственных технологиях», — отметил сенатор.
Планируется, что в заседании примут участие президент Российской академии естественных наук Олег Кузнецов, представители Минобрнауки, законодательных органов власти и экспертного сообщества.
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