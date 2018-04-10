В Совете Федерации выработают модели инновационной политики

Десятого апреля в палате регионов состоится расширенное заседание Временной комиссии по мониторингу экономического развития.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике и глава Временной комиссии Сергей Калашников , заявленная тема составляет один из разделов доклада комиссии «О состоянии и неотложных мерах по развитию экономики» и сводится к поиску решений, необходимых для обеспечения ведущего положения России в научно-технологическом соперничестве между развитыми государствами.

«Обязательным условием обеспечения конкурентоспособности нашей страны является наличие структурированной, научно-технической и инновационной политики, ориентированной на технологическое лидерство, подкреплённое необходимыми ресурсами, а также наличие многообразных форм организации научных исследований и реализации внедренческих практик и активное развитие наукоёмкой промышленности, основанное на собственных технологиях», — отметил сенатор.