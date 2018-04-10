Энаке: «Бердыев серьезен и почти не улыбается. Это большой тренер»

Защитник «Рубина» Габриэль Энаке дал интервью румынским СМИ, в котором рассказал о своей жизни в России и поделился мнением о главном тренере казанской команды Курбане Бердыеве

"У меня все в порядке. Делаю то, что должен. Надеюсь играть как можно больше, быть стабильным и полезным, чтобы при этом команда выигрывала. В Казани я нашел то, чего хотел. Мне комфортно здесь. Тут каждый занят своим делом. Это солидный клуб с хорошим составом, новым стадионом и прекрасной тренировочной базой. Чего еще я могу желать?

В «Рубине» я играю именно на той позиции, которую люблю. Делаю то, что мне нравится. Тренер Курбан Бердыев — значимая персона. Когда узнал, что он хочет видеть меня в своей команде, я даже не раздумывал, сразу согласился. Это большой тренер. Он много работает над тактикой. Очень серьезен и почти не улыбается, разве что после матчей. На тренировках не смеется никогда.

Казань — это красивый, спокойный и очень хороший город для семей с детьми. Но когда я приехал для подписания контракта, здесь было минус 26 градусов. Когда вышел из аэропорта, у меня заложило нос, я почти не мог дышать. Но уже через неделю мы тренировались в Сочи, где было тепло. Сейчас погода в Казани намного лучше, температура плюсовая, наступила весна.

Что касается команды, то тут нет игроков уровня Месси, звезд. Но в «Рубине» есть единый коллектив, настоящая команда. Все стараются, полностью выкладываются, играют агрессивно. Отношения в команде тоже хорошие. Мы поладили с первого дня, особенно с капитаном сборной Болгарии Ивелином Поповым . Иногда я стараюсь повторять русские слова, но делаю это с ошибками, и мы все смеемся. Это нормально, мы можем пошутить.

В контракте есть опция продления по окончании сезона. Мы уже говорили об этом. Я хотел бы остаться в «Рубине», — цитирует Энаке Gsp.ro.