Тренер «Барселоны» Валверде: мы не думаем, что уже выиграли

Наставник испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Валверде накануне повторного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (результат первой встречи — 4:1) отметил, что его подопечные не почивают на лаврах: «Мы не думаем, что уже победили».

"На своем поле «Рома» наверняка попробует сыграть еще интенсивнее, — цитирует Валверде официальный сайт УЕФА. — Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку".

По словам тренера «Барсы», он всегда допускает мысль о поражении: «Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть. Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у „Ромы“ хорошие игроки. Мы должны быть готовы к тому, что они будут стараться изменить результат».

"Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать", — сказал наставник «сине-гранатовых».

Валверде признал, что лидер «Барсы» Лионель Месси всегда может решить исход матча: «Но и нам есть кого опасаться, например, Джеко. Наша цель — всегда придерживаться баланса между защитой и атакой. Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы ничего невероятного не произошло».

"Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас — не соперник. Самоуверенность может выйти боком. И я не заглядываю за рамки завтрашней игры. Было бы ошибкой думать, что мы уже в полуфинале. Мы точно не самоуверенны. Зацикливаться на добытом результате — опасно", — сказал тренер.