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Вальверде: Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас — не соперник
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Вальверде: Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас — не соперник 

LiveSport.Ru 1 час назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч с «Ромой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Завтра «Рома» попробует сыграть еще интенсивнее. Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку.
Я всегда допускаю мысль, что мы можем проиграть. Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть…
Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у «Ромы» хорошие игроки. Мы должны быть готовы к этому. Мы знаем, что Лео всегда может решить исход матча. Но и нам есть кого опасаться — например, Джеко…
Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.
Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло.
Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас — не соперник. Самоуверенность может вылезти боком», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
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