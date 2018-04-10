Хук-супертяж встретится с 41-летним турком

Как мы сообщали ранее, 33-летний экс-чемпион мира в крузервейте (до 90,7 кг) «Капитан» Марко Хук (40-5-1, 27 КО) принял решение перейти в супертяжёлый вес. Boxrec рапортует, что 16 июня в Мюнхене (Германия) он проведёт поединок против 41-летнего уроженца Турции Якупа Саглама (40-4, 37 КО).

Последний несколько раз мог заявить о себе не только на местечковом уровне, но неизменно плошал в важнейшие моменты, уступая Мануэлю Чарру (RTD 2), Одланьеру Солису (ТКО 7) и Джозефу Паркеру (ТКО 2).

Хук выйдет в ринг после двух поражений подряд — от Майриса Бриедиса (UD 12) и Александра Усика (ТКО 10).

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.