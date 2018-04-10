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Участник «Кто хочет стать легионером?» зажигает в Швеции
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Участник «Кто хочет стать легионером?» зажигает в Швеции 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Единственный участник реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?», который по окончании проекта уехал играть за границу, Кирилл Лаптев, сделал дубль в первом туре чемпионата Швеции.
Кирилл Лаптев, который и до участия в проекте играл в Швеции, после проекта подписал полупрофессиональный контракт с командой четвертого дивизиона Швеции клубом «Ассирийская Йончепинг». Конец прошлого сезона омрачила травма игрока, из-за которой игрок пропустил практически всю предсезонную подготовку команды. Напомним, что клуб поддерживает сирийские общины Швеции. Клуб имеет полупрофессиональный статус. Кирилл рассказывал, что параллельно с играми за клуб работает на одном из складов на автопогрузчике.
В первом туре он забил два мяча в ворота футбольного клуба «Остерленд», матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Ассирийска Йончепинг». После матча Кирилл поблагодарил своих партнеров за поддержку, сказав, что он очень рад победе.
Кстати, в эту субботу еще два участника «Кто хочет стать легионером?» сойдутся лицом к лицу в матче «Зоркий» — «Ротор-2». Красногорец Попов и волгоградец Ещенко. Только они вместе с Кириллом Лаптевым смогли подписать контракты после окончания реалии-шоу, которое стартовало ровно год назад на канале «Матч ТВ».
Публикация от Kirill Laptev
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